CORE JUAN MORANO: "PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES AVANZAN COMO INICIATIVAS DE LARGO PLAZO"

En el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el consejero regional, ex diputado de Magallanes y ex alcalde de Punta Arenas, Juan Morano, abordó el escenario actual de los proyectos de hidrógeno verde en la región, señalando que, si bien existe una alta expectativa en torno a su desarrollo, se trata de iniciativas de largo plazo.

Durante la conversación se habló del avance de la industria del hidrógeno verde, la competencia de esta con energías tradicionales de menor costo, los plazos de ejecución de los proyectos y las regulaciones.

Por último, se planteó la necesidad de anticipar obras de infraestructura, especialmente en materia vial y portuaria, considerando el impacto que podría generar la futura instalación de esta industria en la conectividad regional y en el desarrollo urbano.