Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de febrero de 2026

CORE JUAN MORANO: "PROYECTOS DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES AVANZAN COMO INICIATIVAS DE LARGO PLAZO"

Aquí Hidrógeno Verde

Juan Morano

En el programa Aquí Hidrógeno Verde de Polar Comunicaciones, el consejero regional, ex diputado de Magallanes y ex alcalde de Punta Arenas, Juan Morano, abordó el escenario actual de los proyectos de hidrógeno verde en la región, señalando que, si bien existe una alta expectativa en torno a su desarrollo, se trata de iniciativas de largo plazo. 

Durante la conversación se habló del avance de la industria del hidrógeno verde, la competencia de esta con energías tradicionales de menor costo, los plazos de ejecución de los proyectos y las regulaciones.

Por último, se planteó la necesidad de anticipar obras de infraestructura, especialmente en materia vial y portuaria, considerando el impacto que podría generar la futura instalación de esta industria en la conectividad regional y en el desarrollo urbano.

Josefina Castellvi

FALLECE JOSEFINA CASTELLVÍ, PRIMERA DIRECTORA MUJER DE UNA BASE CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTIDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

KAST CONFIRMA QUE NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS Y SUBSECRETARIOS SE DEFINIRÁN A SU REGRESO A CHILE

Leer Más

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

​El presidente electo señaló desde Roma que el proceso está prácticamente cerrado y que solo restarían uno o dos cargos por definir. El anuncio oficial volvería a postergarse para el fin de semana.

joseantoniokast_1768264189_3808798536851368964_2671373580
nuestrospodcast
skarleeeeeeeeeth_1743535426_3601358635080664811_2358894517

MAGALLÁNICA SKARLETH LABRA SE CORONA COMO FLAMANTE GANADORA DEL PROGRAMA NACIONAL FIEBRE DE BAILE

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
FOTO 1 (1)

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS VISITAN CENTRAL DE EDELMAG EN PUERTO WILLIAMS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO MIGUEL COLPIHUEQUE

GORE Y CORFO FORTALECEN CAPITAL HUMANO CON FORMACIÓN ASME EN SOLDADURA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mamá felipe

NIÑO DE MAGALLANES VIAJÓ A INGLATERRA TRAS GANAR CONCURSO QUE PREMIA LA ASISTENCIA ESCOLAR

SENADOR KUSANOVIC PRESENTA PROYECTO “LEY SARGENTO GALLEGOS” PARA ELEVAR PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS DE CARABINEROS