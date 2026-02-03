Punta Arenas,
3 de febrero de 2026

MÁS DE 10 MIL PERSONAS REUNIERON LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

​La tradicional celebración se extendió por tres días y convocó a público de Magallanes y la Patagonia argentina, consolidándose como el evento estival más masivo de Última Esperanza.

fiesta a la chilena

Con una asistencia que superó todas las expectativas, la Fiesta a la Chilena 2026 se desarrolló durante tres jornadas en la comuna de Torres del Paine, reuniendo a más de 10.000 personas en torno al folclore, las tradiciones y la puesta en valor del patrimonio cultural patagónico. El día sábado fue la jornada con mayor afluencia de público, concentrándose en el campo de domas “La Tembladera” y el escenario “El Bagual”.

La actividad, considerada la más masiva del verano en la provincia de Última Esperanza, comenzó el viernes 30 de enero con presentaciones de agrupaciones folclóricas, la Escuadra Patagónica de Huasas y Gauchas, jineteadas nocturnas, el grupo local Coirón y el conjunto de cumbia Fortaleza, proveniente de Punta Arenas.

El sábado se vivió la jornada de mayor expectación, con actividades familiares y espectáculos musicales de alto nivel. Destacó la presentación del grupo A los 4 Vientos, próximo a presentarse en el Festival de Viña del Mar, y de la artista internacional Sharon y los Camperos del Chamamé, provenientes de la provincia de Chubut, Argentina, quienes se presentaron por más de una hora ante una multitud que llegó desde distintos puntos de Magallanes y de la provincia de Santa Cruz. La noche cerró con los grupos natalinos Inestables y Sangre Cuartetera.

La jornada dominical incluyó la tradicional carrera de tambores y culminó con las jineteadas en la categoría bastos con encimera, donde los ganadores de cada una de las tres categorías recibieron un millón de pesos como premio mayor. En esta ocasión, los relatos estuvieron a cargo del reconocido relator del Festival de Jesús María, “Nacho” Besteiro, quien destacó el alto nivel de jinetes, tropillas y la organización del evento.

Tras el cierre de la festividad, la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, valoró el compromiso de los funcionarios municipales, el apoyo del Club de Rodeo Chileno, la participación de emprendedores y el buen comportamiento del público. Asimismo, agradeció el respaldo de Carabineros, Conaf, Bomberos y el área de Salud, destacando además el aporte del Gobierno Regional, del concejo municipal y de instituciones privadas para la realización del evento.

Cabe señalar que todas las actividades fueron de libre ingreso. En esta edición, el municipio solicitó un aporte voluntario en beneficio de la comuna de Trehuaco, en la región de Ñuble, afectada por incendios forestales. Además, se realizaron asados de cordero a beneficio de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, iniciativa gestionada por la agrupación Caminantes Natalinos.


Sara Adema

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE IMPULSA DIFUSIÓN INTERNACIONAL PARA 2026

ENTREGAN 45 KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA A FAMILIAS VULNERABLES DE PUNTA ARENAS

​La iniciativa del programa ministerial "Siempre Listos" benefició a vecinos de 16 juntas de vecinos, priorizando a adultos mayores, mujeres jefas de hogar y cuidadores.

