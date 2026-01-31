RENUEVAN EL MONUMENTO NATURAL CANQUÉN COLORADO EN SAN JUAN CON GUARDAFAUNAS Y NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Desde este fin de semana, quienes visiten la desembocadura del río San Juan, a 65 kilómetros de Punta Arenas, se encontrarán con el Monumento Natural Canquén Colorado renovado, tras la implementación de una serie de mejoras orientadas a reforzar la protección de esta especie en peligro de extinción. Las acciones incluyen nueva señalética, la refacción del cerco perimetral, un sistema de monitoreo satelital y la presencia permanente de guardafaunas en el sector.

El trabajo es resultado de una colaboración entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Fundación Rewilding Chile, con la asesoría experta de Ricardo Matus y Olivia Blank, del Centro de Rehabilitación de Aves Leñadura (CRAL). El objetivo es fortalecer el funcionamiento efectivo del monumento, creado en octubre de 2017 por el Ministerio del Medio Ambiente para resguardar un sitio clave de nidificación y reproducción del canquén colorado.

El director regional de Conaf, Mauricio Ruiz, explicó que estas acciones apuntan a reforzar el propósito original del área protegida. “Estamos resguardando un espacio fundamental para aumentar las probabilidades de éxito de la temporada reproductiva del canquén colorado”, señaló, subrayando además la importancia de la presencia permanente en terreno para educar y prevenir riesgos como incendios forestales.

Desde el CRAL, Ricardo Matus detalló que el sector de San Juan ha sido identificado históricamente como un área relevante para la especie, pese a no corresponder a su hábitat típico. Sin embargo, el deterioro del área y la presión humana provocaron la pérdida del sitio de nidificación, situación crítica considerando que actualmente existen menos de mil ejemplares de canquén colorado en toda su área de distribución, incluyendo la Patagonia argentina.

En este contexto, se incorporó a los guardafaunas Felipe Contreras y Felipe Vera, quienes realizan patrullajes, monitoreo de aves y labores de educación ambiental, especialmente durante los fines de semana de verano, cuando el sector registra alta afluencia de visitantes. Su trabajo también considera la mitigación de amenazas como el ingreso de ganado, perros sin supervisión y acumulación de basura.

Desde Rewilding Chile, su director de Vida Silvestre, Cristián Saucedo, destacó que la recuperación del área busca posicionar a San Juan como un corredor clave de conservación. “El canquén colorado es una especie paraguas para la estepa austral; su presencia nos indica que los ecosistemas se mantienen sanos y funcionales”, afirmó, agregando que el monitoreo satelital permitirá conocer mejor los desplazamientos de estas aves en Magallanes y a escala continental.





​



​

