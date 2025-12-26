Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN MONITOREO DEL CANQUÉN COLORADO EN MAGALLANES

​La campaña de la Seremi del Medio Ambiente busca proteger a esta ave en peligro mediante el uso de tecnología y participación ciudadana.

canquecoloradomagallanes

La Seremi del Medio Ambiente de Magallanes se encuentra invitando a la comunidad a participar de las labores de protección y monitoreo del canquén colorado, una de las aves más amenazadas de Chile y que se encuentra catalogada en peligro de extinción según el Reglamento para Clasificar Especies (RCE).

Esta iniciativa se desarrolla bajo el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Recoge), el que busca asegurar la supervivencia de esta ave a través de una vigilancia constante en diversos puntos de la región. Actualmente, el equipo técnico realiza un monitoreo continuo mediante cámaras trampa, en sitios estratégicos.

El objetivo es que la comunidad se involucre activamente en la detección de su presencia y posibles riesgos para la especie, como la presencia de especies invasoras, siendo algunas de ellas, el visón americano, un pequeño mamífero carnívoro que se alimenta de aves, peces, insectos y huevos. También representa un peligro el zorro gris, cuya presencia en áreas de reproducción puede provocar ataques directos a los nidos.

Para ayudar en su conservación, es vital que la comunidad aprenda a identificarlo correctamente. El canquén colorado se distingue por tener su cabeza y cuello de un color rojizo, patas anaranjadas y un anillo blanco alrededor del ojo. Además, su pecho es barrado, es decir presenta líneas marrones oscuras y claras y posee una contextura más pequeña y delicada en comparación al canquén común.

¿Cómo participar? 

Las personas interesadas en colaborar pueden utilizar la plataforma iNaturalist Chile para registrar avistamientos tanto del ave como de sus amenazas. Esta herramienta de ciencia ciudadana permite que cualquier usuario suba información sobre la presencia de visones o zorros grises en áreas sensibles, ayudando a los expertos a tomar decisiones informadas para el equilibrio del ecosistema.

Si logras ver a un canquén colorado, la recomendación principal es observarlo siempre a distancia para no perturbar su comportamiento natural. 

Al utilizar la aplicación iNaturalist del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), cada registro compartido se convierte en un dato valioso para el seguimiento de la especie.

Conoce mas en: https://inaturalist.mma.gob.cl/ 

Fuente: diariosostenible.cl




anefmagallanesasamblea2025

ANEF MAGALLANES CELEBRÓ LA ÚLTIMA ASAMBLEA REGIONAL DEL AÑO 2025

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Leer Más

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)
nuestrospodcast
gendarmeriaSRJ

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL Y GENDARMERÍA RATIFICAN TRABAJO CONJUNTO PARA EL 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
canquecoloradomagallanes

INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN MONITOREO DEL CANQUÉN COLORADO EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
drogaspuqcoca

DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
guanacospaine

EL CAMÉLIDO QUE ‘SIEMBRA’ EL DESIERTO: CÓMO EL GUANACO ES UN INGENIERO ECOSISTÉMICO CLAVE PARA LA PATAGONIA

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

Wake Up Coffee Lab