INVITAN A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN MONITOREO DEL CANQUÉN COLORADO EN MAGALLANES

​La Seremi del Medio Ambiente de Magallanes se encuentra invitando a la comunidad a participar de las labores de protección y monitoreo del canquén colorado, una de las aves más amenazadas de Chile y que se encuentra catalogada en peligro de extinción según el Reglamento para Clasificar Especies (RCE).

Esta iniciativa se desarrolla bajo el Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies (Recoge), el que busca asegurar la supervivencia de esta ave a través de una vigilancia constante en diversos puntos de la región. Actualmente, el equipo técnico realiza un monitoreo continuo mediante cámaras trampa, en sitios estratégicos.

El objetivo es que la comunidad se involucre activamente en la detección de su presencia y posibles riesgos para la especie, como la presencia de especies invasoras, siendo algunas de ellas, el visón americano, un pequeño mamífero carnívoro que se alimenta de aves, peces, insectos y huevos. También representa un peligro el zorro gris, cuya presencia en áreas de reproducción puede provocar ataques directos a los nidos.

Para ayudar en su conservación, es vital que la comunidad aprenda a identificarlo correctamente. El canquén colorado se distingue por tener su cabeza y cuello de un color rojizo, patas anaranjadas y un anillo blanco alrededor del ojo. Además, su pecho es barrado, es decir presenta líneas marrones oscuras y claras y posee una contextura más pequeña y delicada en comparación al canquén común.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas en colaborar pueden utilizar la plataforma iNaturalist Chile para registrar avistamientos tanto del ave como de sus amenazas. Esta herramienta de ciencia ciudadana permite que cualquier usuario suba información sobre la presencia de visones o zorros grises en áreas sensibles, ayudando a los expertos a tomar decisiones informadas para el equilibrio del ecosistema.

Si logras ver a un canquén colorado, la recomendación principal es observarlo siempre a distancia para no perturbar su comportamiento natural.

Al utilizar la aplicación iNaturalist del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), cada registro compartido se convierte en un dato valioso para el seguimiento de la especie.

Conoce mas en: https://inaturalist.mma.gob.cl/

Fuente: diariosostenible.cl

