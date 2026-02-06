HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS: PROTECCIÓN Y DESAFÍOS PENDIENTES

Durante el programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, Humberto Gómez, presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, se refirió a la situación de los tres humedales urbanos de Punta Arenas.

En ese contexto, explicó que el humedal Tres Puentes es uno de los más reconocidos y estudiados, con una alta biodiversidad, pero que, a pesar de años de anuncios y mesas de trabajo, no ha contado con el apoyo necesario para concretar un proyecto integral de conservación y uso sustentable.

Respecto a Laguna Pudeto, Gómez señaló que existe un proyecto para habilitar un parque en un sector del humedal. Goméz también comentó que en el Parque María Behety pese a algunas intervenciones, persisten problemas de deterioro y ausencia de una administración unificada que permita proteger adecuadamente estos ecosistemas.

Finalmente, el dirigente recalcó la importancia de avanzar hacia modelos de gestión sustentables, con educación ambiental para así proteger a los humedales que cumplen un rol clave en la biodiversidad y calidad de vida de la ciudad.