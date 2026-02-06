Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS: PROTECCIÓN Y DESAFÍOS PENDIENTES

Almorzando con Checho

Humberto Gomez, Agrupación Ecológica Patagónica

Durante el programa Almorzando con Checho de Polar Comunicaciones, Humberto Gómez, presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, se refirió a la situación de los tres humedales urbanos de Punta Arenas. 

En ese contexto, explicó que el humedal Tres Puentes es uno de los más reconocidos y estudiados, con una alta biodiversidad, pero que, a pesar de años de anuncios y mesas de trabajo, no ha contado con el apoyo necesario para concretar un proyecto integral de conservación y uso sustentable. 

Respecto a Laguna Pudeto, Gómez señaló que existe un proyecto para habilitar un parque en un sector del humedal. Goméz también comentó que en el Parque María Behety pese a algunas intervenciones, persisten problemas de deterioro y ausencia de una administración unificada que permita proteger adecuadamente estos ecosistemas. 

Finalmente, el dirigente recalcó la importancia de avanzar hacia modelos de gestión sustentables, con educación ambiental para así proteger a los humedales que cumplen un rol clave en la biodiversidad y calidad de vida de la ciudad.

Cabo de hornos humedales

FAMILIAS DE PUERTO WILLIAMS CELEBRARON EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES CON RECORRIDO EDUCATIVO POR LA ISLA NAVARINO

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Javier Romero

JAVIER ROMERO (P. REPUBLICANO): "EL PRESIDENTE NO ESTÁ DE ACUERDO EN QUE ALGUIEN QUE FUE ELEGIDO POPULARMENTE ASUMA UN CARGO NOMBRADO POR EL GOBIERNO"

TL 3

MÁS DE MIL NIÑOS PARTICIPAN EN LOS TALLERES Y ESCUELAS DE VERANO MUNICIPALES DE PUNTA ARENAS

