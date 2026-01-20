CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA PLAN INTEGRAL PARA RESGUARDAR HUMEDALES URBANOS DE PUNTA ARENAS

Este lunes, el Concejo Municipal de Punta Arenas aprobó de manera unánime el Plan de Gestión Integral de Humedales Urbanos (PGI), junto con la conformación de un comité comunal que tendrá como misión coordinar acciones públicas, privadas y comunitarias para la protección y puesta en valor de estos ecosistemas presentes dentro del radio urbano.

El alcalde Claudio Radonich destacó que se trata de un avance clave para la planificación de la ciudad. "Nuestra comuna cuenta con tres humedales urbanos, verdaderos santuarios naturales, y hasta hoy no teníamos un instrumento de planificación que permitiera compatibilizar su protección con el desarrollo urbano. Este plan no es de la municipalidad, es de la ciudad, y nos va a regir durante los próximos diez años", señaló.

El jefe comunal explicó que el PGI permitirá que proyectos estructurales, como obras viales o el propio Plan Regulador, consideren desde su origen la existencia de humedales y su tratamiento adecuado. "No se trata de frenar el desarrollo, sino de establecer reglas claras, conocidas por todos, para cuidar estos espacios tan valorados por la comunidad", agregó, subrayando que el municipio ha sido pionero en materias como cambio climático, reciclaje y gestión ambiental.

Por su parte, la ingeniera forestal del municipio, Sofía Blanco, detalló que el plan identifica los humedales total o parcialmente insertos en el área urbana y define acciones concretas para su restauración, conservación y recuperación. "Este documento será una herramienta de gestión territorial que permitirá intervenir los humedales de manera planificada, incorporando infraestructura para educación ambiental, ecoturismo y también para la investigación científica", indicó.

Blanco explicó además que el PGI considera la creación de un comité de humedales urbanos, con una gobernanza intersectorial que integra a servicios públicos, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil. "La comunidad ha identificado amenazas como la presencia de perros, la mala gestión de residuos, rellenos y fragmentación por obras de infraestructura. Este comité permitirá abordar esos problemas de manera coordinada", sostuvo.

El plan reconoce el alto valor ecológico de estos espacios, donde se han identificado más de cien especies de aves, además de diversa flora y fauna, y resalta su rol como áreas de descontaminación, esparcimiento y educación ambiental. Con esta aprobación, Punta Arenas da paso firme hacia una planificación urbana que integra la protección de su patrimonio natural con el crecimiento de la ciudad.

