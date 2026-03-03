ASOCIACIÓN SUR DOCENTES CRITICA DISEÑO Y GESTIÓN DEL SLEP EN MAGALLANES

La presidenta de la Asociación Sur Docentes (ASUMA), Nadia Díaz, junto al tesorero del gremio, Fabián Santana, manifestaron su profunda preocupación frente a la gestión del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, asegurando que las decisiones administrativas adoptadas están poniendo en serio riesgo el normal inicio del año escolar 2026 en la región.

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, los dirigentes gremiales conversaron sobre el actual escenario educativo, expresando críticas tanto al diseño estructural del modelo de los Servicios Locales de Educación Pública como a la administración regional.

En ese contexto, señalaron que “todo tiempo pasado fue mejor, molesta pero es real, cuando uno conversa con lo delegados o colegas de base mucho de las situaciones que vivimos ahora no as vivimos con la administración anterior, cuesta encontrar un punto donde uno diga que el traspaso fue mejor”.

Asimismo, añadieron que “somos críticos del diseño de los SLEP en general” y que “este modelo debe mejorarse y también somos críticos a la gestión de la administración que ha habido en la región”.

Desde ASUMA recalcaron que la preocupación del gremio no responde a una postura aislada, sino a inquietudes recogidas desde las bases docentes, quienes —según indicaron— han manifestado dificultades y situaciones que antes no se registraban con la administración anterior.

Los dirigentes insistieron en la necesidad de introducir mejoras estructurales al modelo de los SLEP y de revisar la gestión local en Magallanes, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el inicio del próximo año escolar y entregar certezas a las comunidades educativas de la región.

