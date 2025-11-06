6 de noviembre de 2025
ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE CELEBRA 67 AÑOS DE HISTORIA Y COMPROMISO EDUCATIVO
Durante la ceremonia, se destacó la trayectoria de generaciones de maestros y familias que han dado vida a esta escuela magallánica.
Con una tradicional ceremonia, la Escuela 18 de Septiembre dio inico a la celebración de sus 67° aniversario. Su directora Patria Barrios Saint – Germain recordó el legado de una institución que se fundó en el corazón del histórico barrio que lleva su mismo nombre. El acto inaugural reunió a estudiantes, docentes, apoderados y autoridades locales en una jornada llena de música, danza y sentido de pertenencia, reafirmando el valor de la educación pública como motor de comunidad y desarrollo.
Durante la ceremonia, se destacó la trayectoria de generaciones de maestros y familias que han dado vida a esta escuela magallánica. Un momento especial fue la alegoría leida por la educadora de párvulos Mónica Marcela Gómez Vera, quien ha dedicado más de treinta años de servicio a la formación de niños y niñas. Entre emociones y aplausos, la comunidad celebró el pasado, presente y futuro de una escuela que sigue siendo símbolo de esfuerzo, identidad y afecto en nuestra región.
