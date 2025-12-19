SUPERMERCADO ALVI MAYORISTA ATERRIZA EN PUNTA ARENAS CON MÁS DE 3.500 PRODUCTOS Y PRECIOS MAYORISTAS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el gerente del formato Alvi, Francisco Gaete, conversó sobre la esperada apertura del supermercado Alvi Mayorista en Punta Arenas, marcando la llegada oficial de la cadena a la Región de Magallanes.

Con una sala de ventas que supera los 3.500 productos y un estándar logístico especialmente adaptado a las condiciones extremas del territorio austral, Alvi se presenta como una nueva alternativa de abastecimiento para comerciantes y clientes de la zona. La nueva tienda cuenta con una superficie total de 1.711 metros cuadrados, siete cajas en funcionamiento y una dotación de 39 personas, donde más del 50% corresponde a mujeres.

La apertura del local ubicado en Avenida Eduardo Frei Montalva 770 representa un hito relevante para la cadena mayorista, ya que extiende su cobertura geográfica desde la Región de Coquimbo hasta la ciudad más austral del país. Se trata del primer local de Club Alvi Mayorista en la Región de Magallanes, filial de SMU, consolidando una de las aperturas más importantes de la compañía durante este año.

La inauguración oficial se realizó este miércoles y contó con la presencia del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, representantes de la sociedad civil y ejecutivos de la empresa. Con esta llegada, Alvi abre sus puertas a los socios comerciantes de la zona austral, fortaleciendo la oferta de precios mayoristas y ampliando las opciones de abastecimiento para el comercio local.

Desde la compañía destacaron que la implementación del local considera las particularidades logísticas de Magallanes, asegurando continuidad en el suministro, variedad de productos y una experiencia de compra acorde a los estándares de la cadena a nivel nacional.

