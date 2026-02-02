SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE FORTALECE EL MINISTERIO PÚBLICO

​El senador Alejandro Kusanovic valoró la aprobación del proyecto de ley que permitirá fortalecer al Ministerio Público y que se encuentra en condiciones de convertirse en ley. La iniciativa contempla reformas profundas a diversos cuerpos legales para dotar al Ministerio Público de mayores recursos humanos y herramientas institucionales, en lo que constituye el fortalecimiento más importante desde su creación.



​Uno de los pilares de esta propuesta es el aumento de dotación, que espera llegar, en cuatro años, a completar 819 nuevos cargos, de los cuales se proyectan: 4 jefes de unidad, 205 fiscales, 337 profesionales, 118 técnicos y 150 administrativos. Reforzando la capacidad investigativa y de persecución penal, optimizando los procesos administrativos y buscando una mejora en la atención a víctimas y testigos de delitos.



​Kusanovic destacó la importancia de estas medidas en el actual contexto de inseguridad que atraviesa el país, señalando que representan un avance significativo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Al respecto, manifestó que “Debería traducirse en mas fiscales y personal para afrontar los desafíos que tenemos en Magallanes. Con esta ley llegaremos a más de mil fiscales - hoy la cifra bordea los 790 -, además de mejorar los incentivos y la gestión institucional, aspectos que son clave para fortalecer su labor persecutoria y entregar las herramientas necesarias”.



​En ese contexto, el parlamentario recordó que desde el mismo año en que asumió el cargo, en el 2022, viene solicitando el aumento de fiscales y mayor personal para Magallanes, catalogando de “insuficiente” la dotación actual para mejorar la cobertura territorial del ente persecutor, especialmente con la reciente creación de la fiscalía local en Puerto Williams y para abordar adecuadamente los fenómenos delictivos asociados a fronteras, puertos y flujos internacionales.



​Finalmente, el senador Kusanovic subrayó que las reformas responden a las necesidades que demanda la ciudadanía en materia de seguridad. “No es ningún misterio que hoy los chilenos honestos son menos libres y se sienten más inseguros ante el avance de la delincuencia, que se ha vuelto más violenta y organizada. Esta realidad exige respuestas concretas y toda la fuerza del Estado para ponerle freno, y en ese sentido, considero que estas medidas van por el camino correcto, al entregar mejores herramientas. Sin embargo, su éxito dependerá de una estrategia integral y del respaldo financiero para que se pueda implementar correctamente”.

