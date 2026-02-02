2 de febrero de 2026
SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE FORTALECE EL MINISTERIO PÚBLICO
La iniciativa aprobada en el Congreso Nacional, pasará a su fase de promulgación como ley y contempla la incorporación de más de 800 funcionarios para robustecer la labor del ente persecutor.
El senador Alejandro Kusanovic valoró la aprobación del proyecto de ley que permitirá fortalecer al Ministerio Público y que se encuentra en condiciones de convertirse en ley. La iniciativa contempla reformas profundas a diversos cuerpos legales para dotar al Ministerio Público de mayores recursos humanos y herramientas institucionales, en lo que constituye el fortalecimiento más importante desde su creación.
Uno de los pilares de esta propuesta es el aumento de dotación, que espera llegar, en cuatro años, a completar 819 nuevos cargos, de los cuales se proyectan: 4 jefes de unidad, 205 fiscales, 337 profesionales, 118 técnicos y 150 administrativos. Reforzando la capacidad investigativa y de persecución penal, optimizando los procesos administrativos y buscando una mejora en la atención a víctimas y testigos de delitos.
Kusanovic destacó la importancia de estas medidas en el actual contexto de inseguridad que atraviesa el país, señalando que representan un avance significativo en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Al respecto, manifestó que “Debería traducirse en mas fiscales y personal para afrontar los desafíos que tenemos en Magallanes. Con esta ley llegaremos a más de mil fiscales - hoy la cifra bordea los 790 -, además de mejorar los incentivos y la gestión institucional, aspectos que son clave para fortalecer su labor persecutoria y entregar las herramientas necesarias”.
En ese contexto, el parlamentario recordó que desde el mismo año en que asumió el cargo, en el 2022, viene solicitando el aumento de fiscales y mayor personal para Magallanes, catalogando de “insuficiente” la dotación actual para mejorar la cobertura territorial del ente persecutor, especialmente con la reciente creación de la fiscalía local en Puerto Williams y para abordar adecuadamente los fenómenos delictivos asociados a fronteras, puertos y flujos internacionales.
Finalmente, el senador Kusanovic subrayó que las reformas responden a las necesidades que demanda la ciudadanía en materia de seguridad. “No es ningún misterio que hoy los chilenos honestos son menos libres y se sienten más inseguros ante el avance de la delincuencia, que se ha vuelto más violenta y organizada. Esta realidad exige respuestas concretas y toda la fuerza del Estado para ponerle freno, y en ese sentido, considero que estas medidas van por el camino correcto, al entregar mejores herramientas. Sin embargo, su éxito dependerá de una estrategia integral y del respaldo financiero para que se pueda implementar correctamente”.
