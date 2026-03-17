CONVOCAN A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA A PARTICIPAR EN CONCURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

​Ya se encuentra abierta la convocatoria para participar en la quinta versión del Concurso Explorando mi Entorno, una iniciativa de educación ambiental dirigida a docentes y estudiantes de 6º a 8º básico, organizada por el Centro UC de Desarrollo Local (CEDEL UC) y Fundación Ibáñez Atkinson.



El concurso invita a docentes de cualquier asignatura a inscribir a sus cursos para desarrollar una indagación en torno a un ecosistema local, identificando sus características, problemáticas y oportunidades de cuidado, y plasmando su proyecto socioecológico en un video creativo de tres minutos.



La convocatoria está dirigida a establecimientos educacionales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Aysén, y Magallanes y la Antártica Chilena.



Los cursos inscritos contarán con un plazo aproximado de cinco meses para desarrollar sus proyectos, período en el que tendrán acceso a material de apoyo y seguimiento permanente por parte del equipo organizador.



Como reconocimiento, los cursos ganadores obtendrán una experiencia educativa de conexión con la naturaleza en un entorno de su propia región.



Desde su creación en 2022, Explorando mi Entorno ha convocado a más de 5.000 estudiantes y 380 docentes de distintas zonas del país, dando origen a más de 280 proyectos socioecológicos, disponibles de forma abierta en www.explorandomientorno.cl.



Las bases del concurso y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en el mismo sitio web. El plazo para postular finaliza el próximo 25 de marzo.



Educación ambiental y aprendizaje socioecológico



Explorando mi Entorno busca fortalecer el aprendizaje social, cultural y ecológico en las comunidades educativas, promoviendo la valoración de los ecosistemas y su biodiversidad, así como la identificación de desafíos locales y posibles soluciones para una vida más sustentable.



Asimismo, el concurso fomenta el uso de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizaje, potenciando el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y socioemocionales a través de experiencias de aprendizaje al aire libre.



En la edición 2025, el primer lugar lo obtuvo el Colegio A-Lafken de Penco, de la región del Biobío. Su proyecto, junto a las bases de la convocatoria vigente, puede revisarse en www.explorandomientorno.cl.





