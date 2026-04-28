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28 de abril de 2026

DIRECTOR UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCALIA NACIONAL EUGENIO CAMPOS “LAMENTABLEMENTE LA REGIÓN DE MAGALLANES, MI REGIÓN, NO ESCAPA A ESTAS CIRCUNSTANCIAS”

Buenos días región.

eugeniocampos

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos Lucero, abordó el escenario actual de la corrupción en Chile, entregando una actualización sobre el denominado caso convenios, el índice de percepción de corrupción y el vínculo entre el crimen organizado y las instituciones.

Desde marzo de 2023, Campos lidera la unidad especializada encargada de investigar los casos más complejos de corrupción y lavado de activos a nivel nacional. En ese contexto, explicó que no existe un patrón único entre quienes cometen este tipo de delitos. “son sujetos que no tienen mayores necesidades, parece que la ambición de poder, el gusto por el dinero o la posición social son factores que a mi modo de ver entre otros son los motivos para los cuales los conlleva a accionar precisamente y a tener conductas reñidas contra la probidad y contra la ley”, señaló.

El fiscal también dio cuenta del volumen de investigaciones en curso, indicando que actualmente existen más de 600 indagatorias por hechos de alta corrupción, muchas de ellas vinculadas a municipalidades a lo largo del país, de un total de 343 comunas.

En cuanto a la percepción de la corrupción, destacó el rol de distintas instituciones y actores en visibilizar estos casos. “los medios de comunicación han ayudado a descubrir hechos de corrupción” y valoró “una gran labor que también esta realizando contraloría general de la republica”. Sin embargo, advirtió que el país ha perdido terreno en los rankings internacionales: “el índice de percepción de corrupción...en el ultimo de ellos chile se ha mantenido desde el año 2017 en la misma posición no es una mala posición pero antes éramos los primeros ahora somos los segundones después de Uruguay con efectivamente 64 puntos de 100 en los cuales nos ubican en el puesto 32 a nivel mundial”.

Respecto a la realidad regional, Campos fue enfático en señalar que Magallanes no está ajena a estos fenómenos. “lamentablemente la región de magallanes, mi región, no escapa a estas circunstancias no escapa precisamente a hechos de corrupción”, afirmando además que el caso convenios ha tenido impacto en la zona, así como investigaciones en algunas municipalidades. No obstante, evitó entregar detalles por tratarse de causas en desarrollo: “detalles por cierto no puedo comentar precisamente porque están amparadas bajo la reserva y secreto del código procesal penal”.

Finalmente, subrayó la complejidad de este tipo de delitos y el trabajo que implica su persecución. “solo les puedo indicar que las investigación de corrupción son de largo aliento no son investigaciones simples”, asegurando que el Ministerio Público continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para avanzar en estas causas.



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