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12 de junio de 2026

12 DE JUNIO DE 1940: EL MAGALLANES INFORMABA SOBRE EL DESGASTE DE LA OFENSIVA ALEMANA

Mes aniversario Radio Polar 86 años ​

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La edición de El Magallanes publicada el miércoles 12 de junio de 1940 recogió la evaluación de círculos militares londinenses, que estimaban que las fuerzas del ataque alemán podrían agotarse durante los días siguientes. La información reflejaba el clima de incertidumbre que rodeaba a una guerra en constante transformación.

En el ámbito nacional, el Senado debatía la decisión del Gobierno de impedir el ingreso al país del señor Ross. La agenda chilena también incluía una reunión del ministro de Educación con directores y jefes de los servicios educacionales, mientras los temporales continuaban afectando a la zona sur.

Desde Punta Arenas, los lectores seguían simultáneamente las discusiones políticas del país y el avance de un conflicto que alteraba el escenario internacional. Las páginas del diario permiten observar cómo las noticias europeas adquirían cada vez mayor protagonismo en la vida informativa de Magallanes.


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