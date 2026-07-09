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9 de julio de 2026

POETAS DEL MUNDO CONMEMORÓ SU 14° ANIVERSARIO PROMOVIENDO LA CONCIENCIA AMBIENTAL A TRAVÉS DE LA LITERATURA

​El concurso invitó a las nuevas generaciones a reflexionar sobre la protección de la naturaleza mediante la expresión literaria.

poertasdelmundo

Con una destacada participación de estudiantes se desarrolló la decimocuarta versión del concurso literario "Nuestra Tierra, Nuestra Casa", iniciativa organizada en el marco del aniversario de Poetas del Mundo y que tuvo lugar el pasado 6 de julio, fecha en que además se conmemora el Día del Árbol.

El certamen tuvo como principal objetivo fomentar la creatividad y la reflexión de niños, niñas y jóvenes en torno a la protección del medio ambiente, utilizando la literatura como una herramienta para promover valores de respeto y cuidado por la naturaleza.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por Poetas del Mundo para fortalecer la conciencia ecológica entre las nuevas generaciones, entregando un mensaje de compromiso con el entorno y destacando la importancia de preservar los recursos naturales para las futuras generaciones.

Desde la organización valoraron la amplia participación del estudiantado en esta nueva edición del concurso, resaltando el interés y la sensibilidad demostrada por los participantes a través de sus escritos, los que reflejaron diversas miradas sobre la relación entre las personas y el planeta.

La realización de esta decimocuarta versión de "Nuestra Tierra, Nuestra Casa" reafirma el compromiso de Poetas del Mundo con la promoción de la literatura como una herramienta de transformación social y de educación ambiental, inspirando a la comunidad a construir una cultura de mayor respeto y responsabilidad hacia el medio ambiente.

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