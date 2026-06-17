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17 de junio de 2026

¿ESTÁS EN 7º U 8º BÁSICO Y TE GUSTA LEER? RECOMIENDA TU LIBRO FAVORITO EN UN VIDEO Y CONCURSA EN YO TE CUENTO 2026

Creado como extensión de El Placer de Oír Leer, este concurso de fomento lector invita a estudiantes de todo el país a grabar un video creativo sobre un libro que les apasione.

Ganadores Yo Te Cuento 2025

​Hay libros que nos hacen reír, llorar o mirar el mundo de manera diferente. Libros que no terminan al cerrar sus páginas, porque continúan viviendo en quienes los leen. Y que trascienden aún más cuando son compartidos, inspirando nuevos descubrimientos, conversaciones y lecturas. Esto es lo que mueve a Yo Te Cuento, el concurso que Fundación Ibáñez Atkinson creó como extensión de El Placer de Oír Leer (EPOL), el mayor certamen de lectura en voz alta de Chile.

Pensado para estudiantes de 7° y 8° básico, Yo Te Cuento acaba de abrir su convocatoria, invitando a los participantes a conformar equipos de entre dos y tres integrantes para crear un video de máximo dos minutos en el que recomienden un libro de su interés. Además, deberán contar con el acompañamiento de un profesor o mediador de lectura que apoye el proceso de selección y análisis de la obra. En este video, los participantes deberán mencionar el título y autor del libro elegido, elementos que destaquen de la lectura y por qué recomiendan el libro.

“Cada vez que un niño recomienda un libro que lo emocionó, está tendiendo un puente hacia otros potenciales lectores, además de fomentar la empatía y el sentido de pertenencia. Esa capacidad de generar encuentro, diálogo y comunidad es lo que inspira Yo Te Cuento, un concurso que ya va por su tercer año y que este 2026 espera seguir conquistando lectores a lo largo del país”, afirma Daniela del Valle, gerente general de Fundación Ibáñez Atkinson.

“¿A quién no le dan ganas de contarle a todo el mundo lo bien que lo pasó leyendo, lo increíble que era la historia, los personajes, los lugares, la época? Yo Te Cuento nos invita a despejar la pista, para que suban muchísimos pasajeros a este gran vuelo de la imaginación que es la lectura. Y a abrocharse los cinturones, porque vamos a despegar…”, dice Marco Montenegro, encargado nacional del concurso.

Como premio, el equipo ganador realizará una visita a los estudios de TVN y desarrollará una nueva versión de su video junto a profesionales del área audiovisual. Esta pieza se transmitirá durante la final nacional de El Placer de Oír Leer, con la presencia de los participantes en el estudio del equipo.

Postulaciones abiertas hasta el 31 de julio en www.elplacerdeoirleer.cl/yo-te-cuento



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