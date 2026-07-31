ESCUELA DIFERENCIAL NICOLÁS MLADINIC TENDRÁ UN NUEVO ESPACIO FORMATIVO TRAS ADJUDICARSE PROYECTO FFOIP

El Centro de Padres de la Escuela Especial Nicolás Mladinic de Puerto Natales resultó favorecido con un proyecto que beneficiará directamente a los estudiantes del establecimiento para apoyar su proceso formativo.



La iniciativa, financiada a través del Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FFOIP) del Ministerio Secretaría General de Gobierno, destina un monto de dos millones y medio de pesos para la habilitación y equipamiento integral de un espacio pedagógico especializado en la enseñanza de habilidades para la vida para estudiantes con discapacidad cognitiva.



En concreto, se busca transformar un aula convencional en un entorno funcional de cocina y mantenimiento del hogar con electrodomésticos de uso sencillo, menaje de cocina e implementos de aseo que permitan el entrenamiento motor y sensorial de los estudiantes, y apoyos visuales que faciliten el seguimiento de secuencias lógicas y rutinas. Se fomentará además el aprendizaje de técnicas de ahorro de energía y agua como parte del currículo de autonomía.



El presidente del Centro de Padres del establecimiento, Bernardo Barría, comento que “el proyecto nació porque el colegio cuenta con algunos enseres y útiles para hacer el espacio de cocina laboral, pero esto viene a fomentar aún más y sacarle más provecho a los estudiantes para que tengan habilidades blandas para el uso de la cocina. Con esto nos vemos muy beneficiados y sin ir más lejos se ha ido de a poco avanzando y dándoles un autocuidado aún mejor en cada espacio del colegio”.



La propuesta beneficiará a 18 estudiantes que integran los tres cursos del Nivel Laboral de la Escuela Nicolás Mladinic Dobronic de Puerto Natales, cuyas edades van de los 18 a los 26 años. Con la nueva sala y los talleres que se van a ejecutar allí se espera fomentar su autonomía en las labores hogareñas y el autocuidado.

