Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

23 de julio de 2026

DIÁLOGOS AUSTRALES PROYECTA LA MEMORIA ORAL DE MAGALLANES CON ALIANZAS ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Buenos días región

dialogosaustrales

La consolidación de un archivo permanente de historia oral para Magallanes, el fortalecimiento de alianzas con universidades nacionales e internacionales y la participación en importantes encuentros académicos fueron algunos de los principales temas abordados por el director del proyecto Diálogos Australes, Gastón Cárcamo, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Cárcamo repasó el origen y crecimiento de la iniciativa, que comenzó a tomar fuerza durante 2025 como un proyecto autónomo e independiente enfocado en el rescate del patrimonio inmaterial de la región.

Según explicó, la propuesta nace desde su experiencia como trabajador social y de la necesidad de entregar protagonismo a la comunidad en la construcción de su propia historia.



"Desde ahí emerge Diálogos Australes como una propuesta de rescate patrimonial inmaterial. En nuestra ciudad de Punta Arenas inicialmente tiene que ver con un rescate de testimonios y relatos orales de la comunidad frente a diversos temas sociales, culturales, político, económico de nuestra ciudad, pero también por extensión de nuestra región."


El director sostuvo que el objetivo es levantar el primer archivo de historia oral de Punta Arenas y de Magallanes, con una visión de largo plazo que trascienda los proyectos financiados por fondos concursables.



"Diálogos Australes emerge desde el 2025 con la intención de ser el primer archivo de historia en Punta Arenas y por extensión en Magallanes y además tenemos el desafío de ser uno de los primeros archivos orales de la macrozona sur del país."


Añadió que uno de los principales desafíos es construir una institución permanente.



"Nuestra intención también es analizando todas las otras propuestas de rescate patrimonial en la región es que podamos generar una institución con fecha de nacimiento, pero sin fecha de vencimiento."



Vínculos con la academia

Durante la entrevista, Cárcamo destacó los convenios de colaboración que el proyecto ha establecido con instituciones académicas, entre ellas el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A su juicio, que una institución de ese nivel se interese por el trabajo desarrollado desde Magallanes representa un importante reconocimiento.



"Contar con el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nuevamente está catalogada como la Universidad número uno de Latinoamérica, que ponga los ojos en Punta Arenas y Magallanes a raíz de Diálogos Australes no es menor, nos da a entender que hay un interés."


Asimismo, valoró la reciente alianza con el Doctorado en Comunicación desarrollado por la Universidad de La Frontera y la Universidad Austral de Chile, orientada a impulsar investigaciones sobre la Patagonia austral desde una mirada territorial.

En ese contexto, enfatizó que uno de los propósitos del proyecto es que el conocimiento generado permanezca en la región.



"Nuestra intención tiene que ver justamente con compartir nuestro conocimiento con otros espacios y que ya no sean los otros espacios que vengan a investigar entre comillas de nosotros y después se lleven nuestro conocimiento."



La historia también se construye en el presente

Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de ampliar la mirada sobre la memoria y la historia regional, incorporando las experiencias cotidianas de quienes viven en Magallanes.

Para Cárcamo, la historia no debe limitarse únicamente a los grandes acontecimientos del pasado.



"Yo soy un enfático defensor de que la historia se construye en el día a día, entonces cómo estamos pensando hoy día nuestro desarrollo regional histórico, pensando, no sé, en un 2050."


Agregó que Diálogos Australes busca abrir espacios para conversar tanto sobre los aspectos que generan orgullo como sobre aquellos episodios que aún permanecen como temas sensibles.



"La invitación también de Diálogos Australes va a ser poder conversar, poder justamente dialogar desde esta dicotomía entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Yo soy un convencido que también eso va a permitir que el día de mañana seamos una mejor sociedad."



Proyección internacional

Dentro de la hoja de ruta del proyecto, el director confirmó la participación de Diálogos Australes en la décima versión del encuentro de la Asociación de Estudios de Memoria que se desarrollará en Buenos Aires, instancia a la que asistirán gracias a una beca de financiamiento.

Además, adelantó que durante este año también existen actividades programadas en Roma, sumándose a las redes internacionales que la iniciativa ha comenzado a construir.



"Vamos a tener la posibilidad de nutrir nuestros pilares de esta gestación incipiente de este proyecto que mira claramente a largo plazo y metodologías, enfoques teóricos sobre justamente cómo vamos a pensar la memoria."


Entre las reuniones programadas destacó un encuentro con el académico estadounidense Michael Rothberg, referente internacional en estudios sobre memoria multidireccional.


Una biblioteca de voces para Magallanes

Finalmente, Cárcamo anunció que actualmente trabajan en la actualización de las plataformas digitales del proyecto, incluyendo Instagram y un canal de YouTube, mientras que para fines de 2026 o comienzos de 2027 esperan contar con un sitio web de acceso gratuito.

Su aspiración, sin embargo, apunta más allá del ámbito digital.



"Nuestro gran anhelo es que pudiésemos posicionar un centro de consulta físico en un centro de Punta Arenas, donde pudiésemos todos acceder a nuestra historia oral, acceder a nuestros testimonios, a estos relatos; en el fondo, construir una gran biblioteca, pero de voces."


«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD INFORMA RETRASO EN PROYECTO DEL CECOSF DE RÍO SECO

Leer Más

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

La situación se originó tras la modificación introducida por el Ministerio de Salud en diciembre en los criterios para la elaboración de las bases de licitación, cambio que el Servicio de Salud recién notó en julio.

«DESDE EL CECOSF DE RIO SECO, PARA LA COMUNIDAD»
nuestrospodcast
golfo perrito antidroga 2

CARABINEROS DESPIDE A “GOLFO”, CAN DETECTOR DE DROGAS QUE MARCÓ HISTORIA EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
dialogosaustrales

DIÁLOGOS AUSTRALES PROYECTA LA MEMORIA ORAL DE MAGALLANES CON ALIANZAS ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
SB 8

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DESTACÓ GESTIÓN DE LA OMIL DE PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mamografomovil

MAMÓGRAFO MÓVIL REFUERZA LLAMADO A LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250