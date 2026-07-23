DIÁLOGOS AUSTRALES PROYECTA LA MEMORIA ORAL DE MAGALLANES CON ALIANZAS ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES

La consolidación de un archivo permanente de historia oral para Magallanes, el fortalecimiento de alianzas con universidades nacionales e internacionales y la participación en importantes encuentros académicos fueron algunos de los principales temas abordados por el director del proyecto Diálogos Australes, Gastón Cárcamo, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Cárcamo repasó el origen y crecimiento de la iniciativa, que comenzó a tomar fuerza durante 2025 como un proyecto autónomo e independiente enfocado en el rescate del patrimonio inmaterial de la región.

Según explicó, la propuesta nace desde su experiencia como trabajador social y de la necesidad de entregar protagonismo a la comunidad en la construcción de su propia historia.







"Desde ahí emerge Diálogos Australes como una propuesta de rescate patrimonial inmaterial. En nuestra ciudad de Punta Arenas inicialmente tiene que ver con un rescate de testimonios y relatos orales de la comunidad frente a diversos temas sociales, culturales, político, económico de nuestra ciudad, pero también por extensión de nuestra región."



El director sostuvo que el objetivo es levantar el primer archivo de historia oral de Punta Arenas y de Magallanes, con una visión de largo plazo que trascienda los proyectos financiados por fondos concursables.







"Diálogos Australes emerge desde el 2025 con la intención de ser el primer archivo de historia en Punta Arenas y por extensión en Magallanes y además tenemos el desafío de ser uno de los primeros archivos orales de la macrozona sur del país."



Añadió que uno de los principales desafíos es construir una institución permanente.







"Nuestra intención también es analizando todas las otras propuestas de rescate patrimonial en la región es que podamos generar una institución con fecha de nacimiento, pero sin fecha de vencimiento."





Vínculos con la academia



Durante la entrevista, Cárcamo destacó los convenios de colaboración que el proyecto ha establecido con instituciones académicas, entre ellas el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A su juicio, que una institución de ese nivel se interese por el trabajo desarrollado desde Magallanes representa un importante reconocimiento.







"Contar con el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nuevamente está catalogada como la Universidad número uno de Latinoamérica, que ponga los ojos en Punta Arenas y Magallanes a raíz de Diálogos Australes no es menor, nos da a entender que hay un interés."



Asimismo, valoró la reciente alianza con el Doctorado en Comunicación desarrollado por la Universidad de La Frontera y la Universidad Austral de Chile, orientada a impulsar investigaciones sobre la Patagonia austral desde una mirada territorial.

En ese contexto, enfatizó que uno de los propósitos del proyecto es que el conocimiento generado permanezca en la región.







"Nuestra intención tiene que ver justamente con compartir nuestro conocimiento con otros espacios y que ya no sean los otros espacios que vengan a investigar entre comillas de nosotros y después se lleven nuestro conocimiento."





La historia también se construye en el presente



Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de ampliar la mirada sobre la memoria y la historia regional, incorporando las experiencias cotidianas de quienes viven en Magallanes.

Para Cárcamo, la historia no debe limitarse únicamente a los grandes acontecimientos del pasado.







"Yo soy un enfático defensor de que la historia se construye en el día a día, entonces cómo estamos pensando hoy día nuestro desarrollo regional histórico, pensando, no sé, en un 2050."



Agregó que Diálogos Australes busca abrir espacios para conversar tanto sobre los aspectos que generan orgullo como sobre aquellos episodios que aún permanecen como temas sensibles.







"La invitación también de Diálogos Australes va a ser poder conversar, poder justamente dialogar desde esta dicotomía entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Yo soy un convencido que también eso va a permitir que el día de mañana seamos una mejor sociedad."





Proyección internacional



Dentro de la hoja de ruta del proyecto, el director confirmó la participación de Diálogos Australes en la décima versión del encuentro de la Asociación de Estudios de Memoria que se desarrollará en Buenos Aires, instancia a la que asistirán gracias a una beca de financiamiento.

Además, adelantó que durante este año también existen actividades programadas en Roma, sumándose a las redes internacionales que la iniciativa ha comenzado a construir.







"Vamos a tener la posibilidad de nutrir nuestros pilares de esta gestación incipiente de este proyecto que mira claramente a largo plazo y metodologías, enfoques teóricos sobre justamente cómo vamos a pensar la memoria."



Entre las reuniones programadas destacó un encuentro con el académico estadounidense Michael Rothberg, referente internacional en estudios sobre memoria multidireccional.



Una biblioteca de voces para Magallanes



Finalmente, Cárcamo anunció que actualmente trabajan en la actualización de las plataformas digitales del proyecto, incluyendo Instagram y un canal de YouTube, mientras que para fines de 2026 o comienzos de 2027 esperan contar con un sitio web de acceso gratuito.

Su aspiración, sin embargo, apunta más allá del ámbito digital.







"Nuestro gran anhelo es que pudiésemos posicionar un centro de consulta físico en un centro de Punta Arenas, donde pudiésemos todos acceder a nuestra historia oral, acceder a nuestros testimonios, a estos relatos; en el fondo, construir una gran biblioteca, pero de voces."



