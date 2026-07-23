PRESIDENTE REGIONAL DE COLMEVET DESTACA EL ENFOQUE ONE HEALTH Y PLANTEA DESAFÍOS PARA LA TENENCIA RESPONSABLE EN MAGALLANES

El fortalecimiento de la tenencia responsable, la educación permanente de la comunidad y el trabajo bajo el enfoque One Health (Una Salud) fueron los principales temas abordados por el presidente regional del Colegio Médico Veterinario (Colmevet), Carlos Pavez, durante su participación la mañana de este jueves en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, el dirigente gremial realizó un balance del trabajo desarrollado por la nueva directiva durante los últimos meses, destacando que el objetivo de posicionar al Colegio Médico Veterinario como un referente técnico se ha extendido desde el ámbito regional hacia una labor coordinada a nivel nacional.







"La verdad que hemos estado trabajando de manera más que local, o sea no solamente local, sino que nacional en potenciar lo que es el gremio de la medicina veterinaria. Hay aristas que son superimportantes de marcar el concepto de una salud o One Health, que es un concepto que a nivel mundial la medicina veterinaria está trabajando", señaló.



Pavez explicó que este enfoque busca integrar la salud humana, el bienestar animal y el medio ambiente como elementos inseparables para mantener un equilibrio sanitario.







"Hemos estado tratando de trabajar en incluir la medicina veterinaria no solamente como un todo, sino que incluir también lo que es el bienestar animal y la salud humana, que son los tres ejes importantes para tener un equilibrio en el medio ambiente y en el ecosistema en general", afirmó.





Mayor especialización en medicina veterinaria



Durante la conversación también abordó la evolución que ha experimentado la profesión en los últimos años, especialmente en la atención de animales de compañía.

Según indicó, la creciente exigencia de los tutores ha impulsado una mayor especialización de los médicos veterinarios.







"La potencia que tienen las clínicas veterinarias, los grados de especialización que obliga a que nosotros como profesionales tengamos que tener un perfeccionamiento constante ha sido evolutivo en los últimos años, porque la demanda y la exigencia de los tutores ha sido bien marcada. El dueño de mascotas exige mucho expertise, mucha rigurosidad en los diagnósticos", explicó.



Asimismo, destacó que en Magallanes también se ha fortalecido la medicina veterinaria en animales mayores, especialmente en el área equina, mientras que la producción animal continúa avanzando mediante mejores herramientas sanitarias y productivas.



Gatos indoor y colonias ferales



Otro de los temas abordados fue el crecimiento del cuidado especializado de los gatos y la recomendación de mantenerlos dentro del hogar para proteger tanto su bienestar como la fauna silvestre.

Pavez destacó que actualmente existen mayores alternativas para enriquecer el ambiente de los felinos mediante espacios adaptados, repisas, rascadores y los denominados "catios", lo que permite mantenerlos seguros sin afectar su calidad de vida.







"Ahora no es raro encontrarse con personas que sacan a pasear al gato con collar y arnés. Tú pasas por casas y de repente ves los catios afuera que sobresalen desde las ventanas, o me ha tocado ir a casas que tienen gato y que tienen enriquecimiento ambiental, repisas, rascadores. Eso ayuda a mejorar el bienestar y la salud del felino", comentó.



Sin embargo, advirtió que continúa siendo un desafío el crecimiento de colonias de gatos ferales, especialmente en sectores rurales.







"Normalmente parte con el cuidado de uno o dos gatitos afuera en el patio, que son alimentados prácticamente ahí y no tienen un manejo doméstico. Eso genera principalmente imposibilidad de controlar reproductivamente estos gatos y te ves enfrentado de repente a colonias de quince o veinte gatos que deambulan por ahí", indicó.



El médico veterinario agregó que estos animales representan un riesgo para la biodiversidad, ya que son depredadores naturales de aves y otras especies silvestres.



Preocupación por casos de envenenamiento



Durante la entrevista también manifestó la preocupación del gremio por los recientes casos de envenenamiento de animales registrados tanto en Punta Arenas como en Porvenir.







"Es grave, por supuesto, porque estamos hablando de maltrato animal propiamente tal. La eutanasia, que es el concepto que nosotros manejamos desde el punto de vista clínico, es un procedimiento veterinario que está asociado directamente al manejo de una enfermedad. Estos casos de envenenamiento son directamente maltrato, que son sancionados, que son penados por ley", sostuvo.



Añadió que estos hechos representan un retroceso en materia de bienestar animal y reiteró que no pueden ser aceptados bajo ninguna circunstancia.







"Es necesario ser superradical y enfático en que esto no es algo aceptable bajo ningún punto de vista, ni para nosotros como gremio ni en realidad para la sociedad", enfatizó.





Educación y tenencia responsable



Respecto a los desafíos pendientes, Pavez insistió en que la principal herramienta sigue siendo la educación de la ciudadanía sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía.







"Yo creo que la tenencia responsable, por lo menos a nivel nacional y en el contexto local, siempre va a ser un desafío. Todavía nos queda mucho por hacer. La educación es un eje fundamental", afirmó.



Explicó que la responsabilidad del tutor va mucho más allá del afecto hacia la mascota.







"Es importante también entender que eso va de la mano con una responsabilidad. Una responsabilidad no solamente a la mascota, sino que una responsabilidad al ambiente, al entorno, a la sociedad", señaló.



En ese contexto, recordó que acciones tan simples como utilizar correa durante los paseos, recoger las deposiciones, mantener los controles veterinarios y realizar un adecuado manejo reproductivo contribuyen tanto al bienestar animal como a la salud pública.



Perros de libre deambular y ataques al ganado



Consultado por los problemas que afectan al mundo rural, especialmente los ataques de perros a animales de producción y la presencia de hidatidosis, el presidente regional de Colmevet indicó que la raíz del problema continúa siendo la falta de tenencia responsable.







"Lo importante es entender que una de las bases para poder evitar este tipo de situaciones es la tenencia responsable, es hacernos cargo de lo que significa tener un animal de compañía, sobre todo un canino. Es tener claro el control reproductivo, la alimentación, los paseos y el enriquecimiento ambiental. Todo un proceso que va de la mano", explicó.



Finalmente, sostuvo que el objetivo del gremio es seguir fortaleciendo el concepto de Una Salud, ampliar el número de socios y generar más herramientas tanto para los profesionales como para la comunidad.







"Todo parte de la raíz del concepto de la tenencia y del cuidado responsable que tiene que tener el tutor y es ahí donde tenemos que hacer hincapié como gremio en reforzar la tenencia responsable para que de esta manera podamos lograr disminuir y evitar estas situaciones", concluyó.



