22 de julio de 2026
MÁS DE 400 TRABAJOS POSTULARON A ESTE ENCUENTRO JUVENIL: CONOCE LOS QUINCE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DARÁN VIDA A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026
Este encuentro es una iniciativa del INACH con financiamiento del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
Tras un exhaustivo proceso de evaluación, el Instituto Antártico Chileno (INACH) ha seleccionado los quince proyectos de investigación que formarán parte de la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026). Estudiantes de 14 comunas y de nueve regiones del país, que abarcan desde Antofagasta hasta Magallanes, ahora deberán prepararse para dar a conocer sus propuestas en esta cita científica y ciudadana de carácter nacional.
Esta vigésima tercera versión del certamen registró una convocatoria récord: 742 estudiantes iniciaron su postulación, guiados por 282 docentes y en total se recibieron 413 trabajos de todo el país (392 de ellos fueron admisibles). La revisión de los proyectos contó con la participación de más de un centenar de evaluadores de la institución polar e investigadores asociados al Programa Nacional de Ciencia Antártica.
Sobre este proceso, Constanza Jiménez, encargada del Área de Educación del INACH, destacó el interés de las y los estudiantes que postularon: "Estamos gratamente sorprendidos por la alta convocatoria de esta edición, la cual marca un hito en nuestra historia. Este entusiasmo nos obligó a ser sumamente rigurosos y dedicados en el proceso de evaluación, pues cada propuesta refleja una mirada innovadora y un profundo interés de las y los jóvenes por estudiar el Continente Blanco. Valoramos enormemente el esfuerzo de estudiantes y docentes de todo el país, cuyo interés reafirma que el camino de la ciencia es una aventura posible y necesaria para las futuras generaciones".
La FAE 2026 se llevará a cabo en Punta Arenas durante la última semana de agosto. En esta instancia, los equipos seleccionados expondrán sus propuestas ante un jurado tanto científico como ciudadano,
Es importante mencionar que este certamen juvenil, impulsado por el INACH y financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, premiará a los tres equipos ganadores con la participación en la Expedición Antártica Escolar, lo que les permitirá viajar a la isla Rey Jorge para formar parte de un programa educativo y conocer el quehacer científico y logístico de Chile en Antártica.
A continuación, se presenta la nómina de los 15 equipos seleccionados:
Nombre de la propuesta
Establecimiento
Región
Comuna
Efecto del incremento de temperatura sobre la biomasa del biofilm microbiano en microfibras de pet pretratado: un modelo de simulación del calentamiento global en el ecosistema antártico
Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes
Región Metropolitana
Las Condes
Oportunidades y limitaciones de la energía mareomotriz como alternativa complementaria en una futura transición energética de la base "Profesor Julio Escudero"
Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler
Región de Coquimbo
Canela
Sembrando científicas antárticas: impacto de la Feria Antártica Escolar (FAE) en la formación de futuras científicas chilenas y sus trayectorias
Colegio Concepción de Parral
Región del Maule
Parral
Minería metagenómica de bacterias magnetotácticas en lagos subglaciares antárticos: validación in silico de biofirmas para la búsqueda de vida en lunas heladas
Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique
Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo
Coyhaique
Líquenes como biosensores climáticos: visión computacional y aprendizaje automático para monitoreo ambiental
Colegio Wolfgang Amadeus Mozart
Región de La Araucanía
Collipulli
Mixótrofas antárticas bajo la lupa: ¿cómo responde su estrategia nutricional al aumento de temperatura en el océano Austral?
Colegio Miguel de Cervantes
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
Punta Arenas
Bioparches a base de extractos de microalgas antárticas para la regeneración de tejidos dañados por quemaduras
Liceo Bicentenario Andrés Sabella B-29
Región de Antofagasta
Antofagasta
ADEL-IA: Inteligencia artificial para explorar y aprender sobre la Antártica
Colegio Constitución
Región del Maule
Constitución
Cuando el hielo despierta: interacciones entre Chytridiomycota y Fragilariopsis cylindrus frente al deshielo de glaciares antárticos
The British Royal School
Región Metropolitana
La Reina
Diseño de un observatorio robótico óptico de campo amplio en Glaciar Unión: integración y aplicación de los modelos PLATO, CSTAR y TianMu para la protección del satélite Lemu NGE bajo el seguimiento de basura espacial en LEO
Liceo A 22 La Portada
Región de Antofagasta
Antofagasta
Huellas invisibles en el cascarón: REE y su posible interacción con el calcio durante el desarrollo embrionario del pingüino Pygoscelis papua
Friendly High School
Región de Valparaíso
Viña del Mar
Explorando la historia geológica de la Antártica mediante geoturismo virtual: una propuesta para la divulgación de su patrimonio geológico
Centro Politécnico Particular de Conchalí
Región Metropolitana
Conchalí
Paleoincendios del Campaniano antártico como referencia analógica para la susceptibilidad a incendios subantárticos bajo calentamiento global
Colegio Santa Mónica LTDA
Región Metropolitana
Melipilla
Propuesta LiquenBioindicador
Colegio Alemán de Temuco
Región de La Araucanía
Temuco
Estudio comparativo del tiempo espacial entre la Antártica chilena y Chile continental mediante la red de magnetómetros oeste
Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás
Región de Ñuble
San Nicolás
La inversión municipal permitirá modernizar la infraestructura tecnológica y optimizar los procesos clínicos y administrativos de los establecimientos.
La inversión municipal permitirá modernizar la infraestructura tecnológica y optimizar los procesos clínicos y administrativos de los establecimientos.