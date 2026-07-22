MÁS DE 400 TRABAJOS POSTULARON A ESTE ENCUENTRO JUVENIL: CONOCE LOS QUINCE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DARÁN VIDA A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

Tras un exhaustivo proceso de evaluación, el Instituto Antártico Chileno (INACH) ha seleccionado los quince proyectos de investigación que formarán parte de la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026). Estudiantes de 14 comunas y de nueve regiones del país, que abarcan desde Antofagasta hasta Magallanes, ahora deberán prepararse para dar a conocer sus propuestas en esta cita científica y ciudadana de carácter nacional.

Esta vigésima tercera versión del certamen registró una convocatoria récord: 742 estudiantes iniciaron su postulación, guiados por 282 docentes y en total se recibieron 413 trabajos de todo el país (392 de ellos fueron admisibles). La revisión de los proyectos contó con la participación de más de un centenar de evaluadores de la institución polar e investigadores asociados al Programa Nacional de Ciencia Antártica.

Sobre este proceso, Constanza Jiménez, encargada del Área de Educación del INACH, destacó el interés de las y los estudiantes que postularon: "Estamos gratamente sorprendidos por la alta convocatoria de esta edición, la cual marca un hito en nuestra historia. Este entusiasmo nos obligó a ser sumamente rigurosos y dedicados en el proceso de evaluación, pues cada propuesta refleja una mirada innovadora y un profundo interés de las y los jóvenes por estudiar el Continente Blanco. Valoramos enormemente el esfuerzo de estudiantes y docentes de todo el país, cuyo interés reafirma que el camino de la ciencia es una aventura posible y necesaria para las futuras generaciones".

La FAE 2026 se llevará a cabo en Punta Arenas durante la última semana de agosto. En esta instancia, los equipos seleccionados expondrán sus propuestas ante un jurado tanto científico como ciudadano,

Es importante mencionar que este certamen juvenil, impulsado por el INACH y financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, premiará a los tres equipos ganadores con la participación en la Expedición Antártica Escolar, lo que les permitirá viajar a la isla Rey Jorge para formar parte de un programa educativo y conocer el quehacer científico y logístico de Chile en Antártica.

A continuación, se presenta la nómina de los 15 equipos seleccionados:



