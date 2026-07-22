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22 de julio de 2026

MÁS DE 400 TRABAJOS POSTULARON A ESTE ENCUENTRO JUVENIL: CONOCE LOS QUINCE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN QUE DARÁN VIDA A LA FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR 2026

Este encuentro es una iniciativa del INACH con financiamiento del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

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Tras un exhaustivo proceso de evaluación, el Instituto Antártico Chileno (INACH) ha seleccionado los quince proyectos de investigación que formarán parte de la XXIII Feria Antártica Escolar (FAE 2026). Estudiantes de 14 comunas y de nueve regiones del país, que abarcan desde Antofagasta hasta Magallanes, ahora deberán prepararse para dar a conocer sus propuestas en esta cita científica y ciudadana de carácter nacional.

Esta vigésima tercera versión del certamen registró una convocatoria récord: 742 estudiantes iniciaron su postulación, guiados por 282 docentes y en total se recibieron 413 trabajos de todo el país (392 de ellos fueron admisibles). La revisión de los proyectos contó con la participación de más de un centenar de evaluadores de la institución polar e investigadores asociados al Programa Nacional de Ciencia Antártica. 

Sobre este proceso, Constanza Jiménez, encargada del Área de Educación del INACH, destacó el interés de las y los estudiantes que postularon: "Estamos gratamente sorprendidos por la alta convocatoria de esta edición, la cual marca un hito en nuestra historia. Este entusiasmo nos obligó a ser sumamente rigurosos y dedicados en el proceso de evaluación, pues cada propuesta refleja una mirada innovadora y un profundo interés de las y los jóvenes por estudiar el Continente Blanco. Valoramos enormemente el esfuerzo de estudiantes y docentes de todo el país, cuyo interés reafirma que el camino de la ciencia es una aventura posible y necesaria para las futuras generaciones".

La FAE 2026 se llevará a cabo en Punta Arenas durante la última semana de agosto. En esta instancia, los equipos seleccionados expondrán sus propuestas ante un jurado tanto científico como ciudadano, 

Es importante mencionar que este certamen juvenil, impulsado por el INACH y financiado por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, premiará a los tres equipos ganadores con la participación en la Expedición Antártica Escolar, lo que les permitirá viajar a la isla Rey Jorge para formar parte de un programa educativo y conocer el quehacer científico y logístico de Chile en Antártica. 

A continuación, se presenta la nómina de los 15 equipos seleccionados:


Nombre de la propuesta

Establecimiento

Región

Comuna

Efecto del incremento de temperatura sobre la biomasa del biofilm microbiano en microfibras de pet pretratado: un modelo de simulación del calentamiento global en el ecosistema antártico

Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes

Región Metropolitana

Las Condes

Oportunidades y limitaciones de la energía mareomotriz como alternativa complementaria en una futura transición energética de la base "Profesor Julio Escudero"

Liceo Polivalente Padre José Herde Pohler

Región de Coquimbo

Canela

Sembrando científicas antárticas: impacto de la Feria Antártica Escolar (FAE) en la formación de futuras científicas chilenas y sus trayectorias

Colegio Concepción de Parral

Región del Maule

Parral

Minería metagenómica de bacterias magnetotácticas en lagos subglaciares antárticos: validación in silico de biofirmas para la búsqueda de vida en lunas heladas

Liceo San Felipe Benicio de Coyhaique

Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo

Coyhaique

Líquenes como biosensores climáticos: visión computacional y aprendizaje automático para monitoreo ambiental

Colegio Wolfgang Amadeus Mozart

Región de La Araucanía

Collipulli

Mixótrofas antárticas bajo la lupa: ¿cómo responde su estrategia nutricional al aumento de temperatura en el océano Austral?

Colegio Miguel de Cervantes

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Punta Arenas

Bioparches a base de extractos de microalgas antárticas para la regeneración de tejidos dañados por quemaduras

Liceo Bicentenario Andrés Sabella B-29

Región de Antofagasta

Antofagasta

ADEL-IA: Inteligencia artificial para explorar y aprender sobre la Antártica

Colegio Constitución

Región del Maule

Constitución

Cuando el hielo despierta: interacciones entre Chytridiomycota y Fragilariopsis cylindrus frente al deshielo de glaciares antárticos

The British Royal School

Región Metropolitana

La Reina

Diseño de un observatorio robótico óptico de campo amplio en Glaciar Unión: integración y aplicación de los modelos PLATO, CSTAR y TianMu para la protección del satélite Lemu NGE bajo el seguimiento de basura espacial en LEO

Liceo A 22 La Portada

Región de Antofagasta

Antofagasta

Huellas invisibles en el cascarón: REE y su posible interacción con el calcio durante el desarrollo embrionario del pingüino Pygoscelis papua

Friendly High School

Región de Valparaíso

Viña del Mar

Explorando la historia geológica de la Antártica mediante geoturismo virtual: una propuesta para la divulgación de su patrimonio geológico

Centro Politécnico Particular de Conchalí

Región Metropolitana

Conchalí

Paleoincendios del Campaniano antártico como referencia analógica para la susceptibilidad a incendios subantárticos bajo calentamiento global

Colegio Santa Mónica LTDA

Región Metropolitana 

Melipilla

Propuesta LiquenBioindicador

Colegio Alemán de Temuco

Región de La Araucanía

Temuco

Estudio comparativo del tiempo espacial entre la Antártica chilena y Chile continental mediante la red de magnetómetros oeste

Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás

Región de Ñuble

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