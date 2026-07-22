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22 de julio de 2026

ATENCIÓN EMPRENDEDORES DE MAGALLANES: PIENSA EN GRANDES ABRE CONVOCATORIA PARA IMPULSAR INICIATIVAS ENFOCADAS EN PERSONAS MAYORES

En su séptima versión, los proyectos seleccionados del fondo accederán a financiamiento de hasta $20 millones y a un programa de acompañamiento de seis meses que contempla mentorías estratégicas, asesoría legal, medición de impacto social y acompañamiento para acelerar su crecimiento.

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​AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting lanzaron la séptima versión de Piensa en Grandes, el fondo de innovación social que busca identificar y potenciar emprendimientos que desarrollen soluciones para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 25 de agosto en www.piensaengrandes.cl, donde los interesados podrán revisar las bases y requisitos. Los proyectos preseleccionados se darán a conocer el 7 de octubre y los finalistas presentarán sus iniciativas en el Pitch Day, el 11 de diciembre.

El lanzamiento se produce en un contexto en que Chile enfrenta una profunda transformación demográfica. El aumento sostenido de la población mayor está generando nuevos desafíos en ámbitos como salud, cuidados, inclusión digital, empleabilidad y acceso a servicios y productos, abriendo espacio para el desarrollo de soluciones que respondan a las necesidades de una sociedad cada vez más longeva.

Por ello, esta nueva convocatoria busca identificar emprendimientos que estén desarrollando soluciones con impacto para las personas mayores, en ámbitos como inclusión y redes de cuidado, bienestar y envejecimiento activo, inclusión digital y tecnología, formación continua y empleo, educación financiera, urbanismo y movilidad, entre otras.

Un programa integral de acompañamiento para impulsar el crecimiento

Más que un fondo de financiamiento, Piensa en Grandes ofrece un programa integral de acompañamiento para fortalecer el crecimiento de los emprendimientos seleccionados. La convocatoria contempla dos categorías: Implementa, dirigida a proyectos que cuentan con un prototipo desarrollado y buscan apoyo para implementarlo y llevarlo al mercado; y Escala, orientada a emprendimientos que ya tienen un producto o servicio validado y requieren fortalecer su comercialización y acelerar su crecimiento. Los proyectos seleccionados podrán acceder a financiamiento de hasta $10 millones y $20 millones, respectivamente.

Además del financiamiento, los equipos participarán durante seis meses en un programa de acompañamiento que incluye mentorías especializadas para fortalecer su propuesta de valor, modelo de negocio y estrategia comercial; asesoría legal de ACR Legal; evaluación de impacto social junto a la Universidad Católica; apoyo en difusión para dar visibilidad a sus soluciones y acceso a la red de organizaciones que impulsan Piensa en Grandes.

“En Habitat administramos los ahorros previsionales de millones de chilenos, pero creemos que nuestro compromiso va más allá. También queremos contribuir a enfrentar los desafíos que plantea el envejecimiento de la población. Estamos convencidos de que la innovación y el emprendimiento pueden cumplir un rol clave para responder a esa realidad, y Piensa en Grandes es una forma concreta de apoyar a quienes están desarrollando soluciones con impacto para las personas mayores”, señala Max Sichel, gerente general de AFP Habitat.

Desde Vinson Consulting, su socio fundador y director ejecutivo Salvador Muzzo valoró el poder transformador del fondo: “Esta es la séptima versión de Piensa en Grandes y cada edición nos reafirma por qué vale la pena. Lo que más nos mueve es lo que pasa detrás de los números: personas mayores que recuperan autonomía, que envejecen con dignidad y que viven mejor. Y a eso se suma algo que muchas veces no se dice: la economía plateada es uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Chile, y los emprendedores que trabajan en este espacio están construyendo negocios con futuro real. Desde Vinson acompañamos ese proceso con lo que mejor sabemos hacer: transformar modelos de negocio para que sean más sólidos, escalables y con impacto real. Seguir siendo parte de esto, año tras año, es una convicción”.

En esa misma línea, la directora ejecutiva (S) del Hogar de Cristo, Paulina Andrés, se refirió a los resultados que ha logrado esta alianza. “Valoramos profundamente el desarrollo que han alcanzado los 19 emprendimientos que han pasado por el Fondo Piensa en Grandes. Nos alegra comprobar que esta alianza ha contribuido concretamente a mejorar la vida de las personas mayores, poniendo al servicio de estos proyectos la experiencia y el conocimiento que Hogar de Cristo ha desarrollado en el cuidado de quienes viven situaciones de pobreza severa. Invitamos a quienes hoy impulsan un emprendimiento orientado a las personas mayores a postular y ser parte de esta gran comunidad Piensa en Grandes”.

Innovación que ya está mejorando la vida de las personas mayores

Desde su creación, Piensa en Grandes ha recibido más de 1.100 postulaciones, impulsado 19 emprendimientos, entregado más de $350 millones en financiamiento, desarrollado más de 1.000 horas de mentoría especializada e impactado positivamente a más de 170 mil personas mayores. En su edición 2025, el fondo reconoció cuatro iniciativas que abordaron algunos de los principales desafíos de longevidad en ámbitos como la inclusión laboral, la salud preventiva, la seguridad y la inclusión digital.

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