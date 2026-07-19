VETERINARIA DESTACA EL APORTE DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y LA ECOGRAFÍA PARA FORTALECER LA GANADERÍA BOVINA EN MAGALLANES

La médico veterinaria Carolina Opitz participó en una nueva edición de Patagonia Rural, donde abordó el uso de biotecnologías reproductivas en la ganadería bovina de la Región de Magallanes. Durante la entrevista en Polar Comunicaciones, explicó cómo herramientas como la inseminación artificial y la ecografía permiten mejorar la toma de decisiones productivas y aumentar la eficiencia de los planteles.

La especialista señaló que la ecografía permite identificar tempranamente las gestaciones, determinar el tiempo de preñez y distinguir los animales que requieren un manejo diferenciado. Esta información facilita decisiones sobre alimentación, manejo del rebaño y selección de animales, contribuyendo a optimizar la productividad de los predios ganaderos.

En Patagonia Rural, Opitz también destacó que la inseminación artificial no solo favorece el mejoramiento genético de los rodeos, sino que además permite concentrar las pariciones y obtener terneros más homogéneos, mejorando el rendimiento productivo. Agregó que estas tecnologías hoy están al alcance tanto de grandes como de pequeños productores, quienes pueden obtener resultados concretos al incorporarlas de manera planificada.

Finalmente, la veterinaria enfatizó que el éxito de estos procesos depende también de una adecuada condición corporal de las vacas, un correcto manejo sanitario y la prevención de enfermedades mediante programas de vacunación y control. Asimismo, recordó que presta servicios reproductivos tanto para bovinos como ovinos, invitando a los productores de Magallanes a informarse sobre estas herramientas disponibles para el sector.

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