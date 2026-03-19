RESPIRA PATAGONIA PROYECTA A MAGALLANES COMO TERRITORIO CLAVE PARA DESARROLLAR CRÉDITOS DE CARBONO ASOCIADOS A SUELOS Y GANADERÍA

Respira Patagonia, impulsado por Plan-C, continúa consolidando a Magallanes como un territorio con condiciones relevantes para el desarrollo de iniciativas de carbono vinculadas a la regeneración de suelos y la mejora en la gestión de tierras agrícolas.

En el marco del conversatorio realizado recientemente en Punta Arenas, la visita de Angelo Sartori, director Senior de Asuntos Gubernamentales de Verra, permitió abrir un diálogo técnico con actores locales sobre el papel que pueden cumplir los mercados de carbono en la restauración de ecosistemas y en el fortalecimiento de actividades productivas tradicionales, como la ganadería.

Tras su paso por la región, Sartori reforzó públicamente esta mirada. En una reciente publicación en su cuenta de LinkedIn, señaló que su visita a Magallanes fue "una gran oportunidad para dialogar con los actores locales sobre el papel de los mercados de carbono en el apoyo a la restauración de ecosistemas".

En la misma publicación, precisó además que una de las principales conclusiones de estas conversaciones fue "el creciente interés en utilizar la financiación del carbono como fuente complementaria de ingresos para actividades tradicionales como la gestión ganadera, especialmente en regiones remotas como la Patagonia y Tierra del Fuego".

Sartori también destacó que iniciativas como Respira Patagonia se estén desarrollando bajo el programa Verified Carbon Standard (VCS) de Verra, a través de la metodología VM0042, orientada a mejorar la gestión de tierras agrícolas. Según explicó, esta metodología "cuantifica las reducciones y eliminaciones de emisiones resultantes de la mejora del carbono en el suelo mediante prácticas mejoradas de gestión de la tierra".

Frente a ello, este proceso podría transformarse en una experiencia pionera para Chile. En palabras del propio representante de Verra, "esto podría representar uno de los primeros proyectos en Chile en generar créditos de carbono VCS utilizando este enfoque", lo que también daría cuenta de la posibilidad de implementar proyectos de carbono de alta integridad en nuevas geografías.

El contexto nacional también aparece como un factor relevante. En su publicación, Sartori sostuvo que "Chile proporciona un contexto especialmente relevante para este tipo de iniciativas, ya que el país combina un mercado nacional emergente de carbono con marcos regulatorios en evolución y compromiso internacional, incluso bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París".

Para Plan-C, este proceso busca vincular acción climática, restauración ecológica y desarrollo territorial, mediante mecanismos que permitan canalizar financiamiento hacia prácticas de manejo sustentable de largo plazo. En esa perspectiva, Respira Patagonia apunta a contribuir y transitar hacia una economía de capital natural y consolidar a Respira Patagonia como una palanca de desarrollo regional.

La visita de Sartori y el interés expresado tras su paso por Magallanes refuerzan la proyección de la región como un territorio de referencia para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza, restauración de suelos y financiamiento climático con estándares internacionales.