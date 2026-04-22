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22 de abril de 2026

POR AMPLIA MAYORÍA: DIPUTADO RIQUELME CELEBRA APROBACIÓN DE “ESCUELAS PROTEGIDAS”

La iniciativa sigue ahora su tramitación en el Senado, incorpora medidas como revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad.

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​Su “satisfacción” manifestó este martes el diputado del Partido Republicano por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, tras aprobarse el proyecto de ley denominado ‘Escuelas Protegidas’, que busca fortalecer la convivencia y seguridad escolar.

La iniciativa -que fue aprobada en Sala por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones-, busca que, mediante herramientas preventivas se proteja la integridad física y psíquica de la comunidad. A esto se suman medidas de gestión para mejorar los procesos de denuncia, fiscalización y de la autoridad docente, todo bajo un marco de respeto a los Derechos Fundamentales y el interés superior del niño.

"Las escuelas deben ser lugares de aprendizaje, no de miedo. Con este voto reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de las familias: queremos a los delincuentes fuera de los colegios y a los estudiantes honestos protegidos". indicó el legislador.

Para Riquelme, la propuesta que superó el primer trámite legislativo, representa “un avance relevante en materia de seguridad escolar, al dotar a los sostenedores con herramientas concretas para lograr resguardar la integridad de estudiantes y trabajadores del recinto educacional, tales como la facultad de revisar efectos personales, la obligación de regular vestimentas que impidan la identificación facial, el fortalecimiento del rol disciplinario del docente y la incorporación de nuevas causales de inhabilidad para el acceso a la educación superior”.

“En las últimas semanas, fuimos testigos de alumnos que fueron sorprendidos por portar armas dentro de sus establecimientos educacionales y se suspendieron clases por amenazas de tiroteos al interior de los plantes. Situaciones que son de extrema gravedad y que hay que tomarse en serio. Por lo mismo, avanzar en esta materia, entrega herramientas para darle mayor tranquilidad y seguridad a alumnos, profesores y toda la comunidad educativa”, sostuvo el parlamentario.

A su vez, Riquelme recordó que la seguridad en los colegios “se ha transformado en una preocupación prioritaria, ya que el aumento de hechos de violencia escolar afecta no sólo la integridad física de estudiantes y docentes, sino también el adecuado desarrollo del proceso educativo”.

“En este contexto, resulta indispensable realizar ajustes normativos e institucionales que fortalezcan la prevención, mejoren los protocolos de actuación y equilibren adecuadamente la convivencia escolar con el respeto a los derechos fundamentales. Ello implica “revisar y actualizar los reglamentos internos, dotar a los equipos directivos de herramientas efectivas y asegurar una coordinación adecuada con las autoridades, de modo de generar entornos seguros que permitan el aprendizaje en condiciones de tranquilidad y respeto”, cerró el diputado magallánico.

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