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3 de junio de 2026

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGÓ MÁS DE $8 MILLONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

​Recursos beneficiarán a juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones culturales y organizaciones de adultos mayores.

VV 1
En la Sala de Concejo "Carlos González Yaksic", diez organizaciones sociales, deportivas y culturales de Punta Arenas recibieron subvenciones municipales por un monto total de $8.019.162, recursos que buscan apoyar directamente el trabajo que desarrollan en sus comunidades.

Durante la ceremonia, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de estos aportes para fortalecer la labor que realizan las organizaciones en beneficio de los vecinos. "La municipalidad nuevamente entrega recursos a diferentes grupos sociales, deportivos, de adultos mayores, juntas de vecinos, agrupaciones folclóricas y culturales. Aquí lo que buscamos siempre, y lo hemos dicho, es que esta colaboración llegue directamente a los vecinos y que sea a través de sus dirigentes", señaló.

Una de las agrupaciones beneficiadas fue el Club Deportivo Río de la Mano. Su tesorera, María Muñoz, explicó que los recursos serán destinados principalmente a cubrir gastos operativos relacionados con la actividad deportiva. "Todo es para beneficio del club, es decir, para los gastos que genera una institución deportiva. Inscripciones, pago de canchas y, en este caso, los entrenamientos de los jugadores. Es un alivio porque, sinceramente, a los clubes les cuesta mantenerse", comentó.

Por su parte, Juan Galindo, del Club Deportivo y Social de Boxeo Senior, explicó en qué utilizarán la subvención. "Vamos a comprar guantes, cabezales, cuerdas, protectores y bolsas de entrenamiento. Actualmente contamos con entre 20 y 25 deportistas activos, pero nuestras actividades recreativas y deportivas involucran a más de 100 personas", señaló.

Las entidades beneficiadas fueron la Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, el Club Deportivo y Social de Boxeo Senior, el Club Deportivo Carlos Dittborn, el Club Deportivo Star Dance, el Club Deportivo y Social Cóndor Austral, el Conjunto de Proyección Folklórica Renacer Patagónico, el Grupo Folclórico del Adulto Mayor Cumbre Nevada, el Centro de Madres Isabel Riquelme, el Club Deportivo Río de la Mano y el Club Adulto Mayor Larga Vida.
MA 1

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