CONSEJO REGIONAL RECHAZA NUEVAS CONCESIONES EN SAN JUAN Y EXIGE UN PLAN MAESTRO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

El futuro desarrollo de San Juan volvió a instalarse en el centro del debate del Consejo Regional. Durante esta tarde, el cuerpo colegiado aprobó por mayoría, el pronunciamiento desfavorable a cinco solicitudes de concesión de uso gratuito sobre terrenos fiscales emplazados en el sector sur de Punta Arenas, argumentando que antes de continuar con nuevas autorizaciones resulta indispensable contar con un ordenamiento territorial que defina el destino del área.



Las solicitudes correspondían a iniciativas impulsadas por el Club Deportivo Social y Cultural Secreduc Magallanes, el Motoclub Fantasmas del Viento, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y el Sindicato Kawésqar, Mapuche y Gente de Mar, todas vinculadas a proyectos recreativos, deportivos, culturales y comunitarios en San Juan. A ellas se sumó una solicitud presentada por el Club de Leones Punta Arenas Mujer Austral, la que además enfrentaba observaciones urbanísticas debido a que el inmueble solicitado se emplaza en un área de riesgo de inundación y con restricciones de uso establecidas por el Plan Regulador Comunal.



Más allá de las características particulares de cada proyecto, el debate estuvo marcado por la necesidad de definir una visión común para San Juan, un espacio que históricamente fue concebido como balneario y área recreativa para la comunidad.



Para el Consejero Rodolfo Arecheta, la decisión adoptada responde a la necesidad de detener nuevas concesiones hasta contar con una planificación común. Advirtió que actualmente "no hay una regulación específica" y que seguir otorgando terrenos sin una visión de conjunto podría afectar un espacio que posee un importante valor natural y turístico.



Esa mirada fue compartida por el Consejero Rodolfo Cárdenas, quien recordó que San Juan fue concebido originalmente como un balneario destinado al esparcimiento de las familias magallánicas. En ese sentido, sostuvo que el sector "requiere una regulación y ordenamiento", permitiendo resguardar su vocación recreativa y proyectarlo como un destino turístico para la comunidad.



El debate también abrió espacio para proyectar el desarrollo de largo plazo del lugar. En ese contexto, el Consejero Robert Weissohn planteó que San Juan necesita "un plan de desarrollo serio", capaz de incentivar inversiones que fortalezcan su potencial turístico mediante infraestructura como hoteles, restaurantes y otros servicios. A su juicio, dicha planificación debe construirse con la participación de especialistas en desarrollo turístico y no únicamente desde los organismos públicos.



En la misma línea, el Consejero Arturo Díaz sostuvo que la discusión permitió poner el foco en el futuro del sector más que en las solicitudes individuales. "No se trata de dar concesiones porque sí", afirmó, proponiendo avanzar junto al Ministerio de Bienes Nacionales en un plan maestro que establezca una visión común para el uso de estos terrenos.







Con dicha determinación, el Consejo Regional dejó planteada la necesidad de impulsar un trabajo coordinado entre la Municipalidad de Punta Arenas, el Gobierno Regional, el Ministerio de Bienes Nacionales y los organismos vinculados a la planificación territorial, con el propósito de definir una hoja de ruta para San Juan.

