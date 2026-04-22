CONSEJO REGIONAL: PROYECTO DE ÁREAS VERDES EN PORVENIR PERMITIRÁ RECUPERAR BANDEJONES DE AVENIDA HERNANDO DE MAGALLANES

En la reciente Sesión del Consejo, las iniciativas vinculadas a áreas verdes marcaron una evaluación positiva, destacando la intervención urbana proyectada para la ciudad de Porvenir, en la avenida Hernando de Magallanes, uno de sus principales ejes.



La iniciativa apunta a revertir el deterioro de los bandejones centrales, espacios que hoy presentan escasa infraestructura, baja iluminación y un uso limitado por parte de la comunidad, situación que ha derivado en problemas de seguridad y en una baja apropiación del entorno por parte de los vecinos.



Mejoramiento Áreas Verdes



El proyecto considera una inversión de M$1.375.148 y contempla la recuperación integral de más de 8 mil metros cuadrados, incorporando áreas verdes, mobiliario urbano, iluminación, juegos infantiles y espacios destinados a la recreación y el encuentro comunitario.



La propuesta también incluye mejoras en accesibilidad peatonal y equipamiento, con el objetivo de transformar este sector en un espacio más seguro, funcional y acorde a las necesidades actuales de la comuna.



Posterior a su votación, el Consejero Regional Rodolfo Cárdenas puso el foco en los efectos que tendrá la iniciativa en la vida cotidiana de los habitantes de la localidad. “Contar con una nueva área verde mejora la calidad de vida, la plusvalía del sector y también las condiciones de seguridad”, señaló.



El Consejero Andrés López, en tanto, apuntó al alcance de la inversión, señalando que la obra permitirá mejorar significativamente el entorno de la avenida. “Es una iniciativa que va a ayudar mucho al sector y refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, Serviu y el municipio de Porvenir”, destacó.



Con la aprobación, Porvenir avanza en la recuperación de uno de sus espacios urbanos más visibles, apostando por un entorno más ordenado, seguro y con mejores condiciones para el uso comunitario.



