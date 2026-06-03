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3 de junio de 2026

PLAN MAGALLANES: BLUMAR PREVÉ FUERTE CRECIMIENTO A 35.000 TONELADAS DE SALMÓN

Tras la subdivisión de barrios aprobada en la región, la empresa puede producir un 50% más en los mismos sitios, reduciendo ciclos a solamente 2 años.

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No fue un primer trimestre fácil para Blumar, debido a los bloom de algas, problemas sanitarios con SRS en la Región de Aysén, y los aranceles en Estados Unidos, sin embargo, la compañía estima un mejor futuro para lo que resta del 2026.

En su presentación a los inversionistas, el gerente general de la empresa, Gerardo Balbontín, señaló que partir del segundo trimestre “hemos recuperado el estatus sanitario, junto a costos bastante más bajos, pesos de cosecha sobre los 5 kilos en Aysén con positiva normalización, y una situación excelente en Magallanes”.

Asimismo, Balbontín comentó que se esperaba crecimiento nulo en la industria chilena, pero durante los primeros cuatro meses del año se registró una expansión de 16% en el salmón del Atlántico, presionando los precios, de todos modos “prevemos bajas en el segundo semestre pues se observa un 5% menos de biomasa en el agua, lo que mejorará los precios”.

De acuerdo con el ejecutivo, “esperamos terminar con resultados positivos en salmones, están pasando cosas como la devolución de aranceles que se declararon ilegales, vamos a esperar hasta el 24 de julio si es que los continuarán cobrando; estamos expectantes”.

Cabe indicar que desde mayo, Blumar ha recibido una devolución de casi 18% de lo pagado en aranceles por exportación a EE.UU., esto es 3 millones de dólares de los 17 millones de dólares totales y este año esperan que se alcance el 100%.

Igualmente, el gerente general de Blumar manifestó que en este tiempo, están viendo costos muy buenos, con una situación sanitaria altamente positiva, y en los precios proyectan mejor nivel de lo esperado por un equilibrio entre oferta y demanda.

Para Balbontín, la Región de Magallanes presenta la mejor performance para la compañía, y hoy se ubican en un promedio de 22.000 toneladas. No obstante, tras la subdivisión de barrios aprobada, “podemos producir en los mismos sitios, un 50% más, reduciendo ciclos a 2 años y de esa manera subir a 35.000 toneladas de salmón de 2028 en adelante”.

Recientemente, Blumar informó que sus ingresos salmonicultores cayeron de US$93,6 millones a US$144,3 millones; el EBIT de US$20 millones a US$2,5 millones; y la ganancia de US$18,5 millones a una pérdida de US$3,1 millones.

Fuente: salmonexpert.cl 


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