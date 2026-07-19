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19 de julio de 2026

MESA DEL SENADO EXPRESA CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO DEL CABO PRIMERO MARCOS JAVIER COSME BARQUERO

La instancia manifestó su pesar por la muerte del funcionario del GOPE de La Araucanía y reiteró su condena a los hechos de violencia contra quienes cumplen labores de seguridad.

senado

La Mesa del Senado expresó sus condolencias a Carabineros de Chile por el fallecimiento del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, funcionario del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de La Araucanía, quien murió tras permanecer internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia luego de resultar gravemente herido durante un procedimiento policial.

En una declaración pública, la Mesa del Senado destacó que el funcionario participaba en un operativo destinado a detener a uno de los imputados por el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil, ocurrido en 2020, labor que, según indicó, desarrolló con vocación de servicio y compromiso con la seguridad de la ciudadanía.

La instancia legislativa extendió sus condolencias a la familia del cabo primero, a sus seres queridos, compañeros de trabajo y a toda la institución de Carabineros de Chile, manifestando su solidaridad ante la pérdida del funcionario.

Asimismo, la Mesa del Senado reiteró su condena a los actos de violencia contra quienes desempeñan labores de resguardo del orden público y la seguridad, reafirmando su compromiso con el Estado de Derecho y la búsqueda de la justicia.

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