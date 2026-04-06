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6 de abril de 2026

EL SENADOR KARIM BIANCHI RECHAZÓ PONER EN DUDA PROYECTO CLAVE DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PUNTA ARENAS Y CITARÁ AL MINISTRO DE TRANSPORTES AL SENADO

​El senador de Magallanes, Karim Bianchi, ha manifestado su firme rechazo a las recientes declaraciones que ponen en duda un proyecto fundamental para el transporte público de Punta Arenas.

KBR

​Tras años de lucha por un servicio digno y de calidad, adviertió que no aceptará retrocesos ni obstrucciones: “Durante años hemos peleado para que Punta Arenas tenga un transporte público digno y de calidad. Asimismo, exigimos que pronto sea posible en toda la calle y que venga alguien recién designado a ver, cuyo único mérito es ser militante de un partido político, y advierte que está puesto en duda hoy día un gran proyecto y no lo vamos aceptar”.

 
Ante esta situación, Bianchi anunció que citará al ministro de Transportes ante la Comisión de Transportes del Senado para que dé cuenta y explicaciones sobre lo manifestado por su Seremi, quien habría sembrado incertidumbre respecto al proyecto. “No se puede hoy día colocar en dudas un proyecto que es parte fundamental del transporte público de la ciudad”, sentenció.

 
El proyecto es considerado por la comunidad como una pieza clave para resolver décadas de déficit en movilidad urbana. La citación al ministro busca aclarar el respaldo del gobierno central a esta iniciativa y despejar cualquier intento de desviar recursos o frenar su ejecución por intereses políticos. Se espera que en los próximos días la comisión senatorial confirme la fecha de la comparecencia.

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CONFIRMAN CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL SECTOR NORTE DE PUNTA ARENAS

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