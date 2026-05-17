ALCALDE DE CABO DE HORNOS SOLICITA SOLUCIONES URGENTES POR PROBLEMAS DE SALUD Y LICENCIAS MÉDICAS EN PUERTO WILLIAMS

​El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, sostuvo reuniones de trabajo en Punta Arenas junto a la Seremi de Salud de Magallanes y el Servicio de Salud Magallanes con el objetivo de buscar alternativas frente a la situación de licencias médicas y acceso a la salud que afecta a vecinos y vecinas de Puerto Williams. Durante los encuentros, la autoridad comunal expuso las dificultades que enfrenta la comunidad al momento de acceder a prestaciones de salud, situación que en muchos casos obliga a trasladarse fuera de la comuna y genera complicaciones administrativas y laborales para los pacientes. Fernández valoró la disposición al diálogo mostrada por las autoridades regionales, aunque afirmó que la situación requiere soluciones urgentes. “Nuestros vecinos y vecinas no pueden seguir siendo perjudicados por vivir en un territorio extremo y aislado”, señaló el jefe comunal. El alcalde también planteó la necesidad de avanzar en el reconocimiento de Puerto Williams bajo condición de insularidad, medida que permitiría fortalecer el actual hospital comunitario y proyectarlo como hospital base. Según indicó, el municipio continuará impulsando gestiones y coordinaciones para mejorar las condiciones de atención de salud en Cabo de Hornos.

