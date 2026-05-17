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17 de mayo de 2026

OPV “MARINERO FUENTEALBA” COMPLETÓ COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN MARÍTIMA EN LA ANTÁRTICA

​La unidad de la Armada de Chile desarrolló labores de inspección en el Territorio Chileno Antártico en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).

OPV-83 MARINERO FUENTEALBA

En el marco de las actividades del Mes del Mar, el OPV “Marinero Fuentealba” de la Armada de Chile completó una exigente comisión de fiscalización marítima en el Territorio Chileno Antártico, desarrollada bajo los lineamientos de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR).

Durante la navegación, la dotación efectuó diversas inspecciones en complejas condiciones meteorológicas y de mar, reforzando las labores de control, monitoreo y protección del ecosistema antártico, además del cumplimiento de los tratados internacionales vigentes en la zona.

Desde la Armada destacaron que este tipo de despliegues permiten mantener una presencia permanente de Chile en el continente blanco, resguardando los intereses marítimos nacionales y fortaleciendo el carácter tricontinental del país.

La comisión también reafirma el compromiso institucional con la conservación de los recursos marinos antárticos y el trabajo coordinado en materias de fiscalización internacional en uno de los entornos más extremos del planeta.

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