ESPECIALISTA DE REDSALUD MAGALLANES ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DE LAS PANTALLAS EN LA JUVENTUD Y LOS RIESGOS DEL AUTODIAGNÓSTICO

En una reciente entrevista concedida al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la psicóloga clínica de Clínica RedSalud Magallanes, Carolina Rosenfeld, compartió una profunda reflexión acerca de los desafíos contemporáneos en materia de salud, abordando temas críticos como la sobreexposición digital en menores, la crisis en las dinámicas de crianza y la urgencia de políticas públicas efectivas.

Hacia un concepto integral de salud

Rosenfeld comenzó la conversación proponiendo derribar la división tradicional entre la salud física y la mental. Para la experta, el bienestar debe entenderse desde una dimensión histórica, cultural y biológica que impacta directamente en la calidad de vida [ 03:19 ]. En este sentido, explicó que síntomas cotidianos como el mal dormir, las alteraciones drásticas en la alimentación o la irritabilidad desproporcionada son alertas corporales claras de que existe un malestar psicológico subyacente [ 06:52 ].

El peligro de las etiquetas en la era digital

Uno de los puntos más alarmantes señalados por la profesional es la tendencia de los jóvenes a buscar explicaciones identitarias a sus emociones a través de plataformas digitales o inteligencias artificiales como ChatGPT. “El problema de eso es que se puede caer en ponerse etiquetas y finalmente vivir la vida a través de esa etiqueta”, advirtió [ 09:46 ].

Rosenfeld, quien trabaja activamente con adolescentes y neurodivergencias, recalcó que el ser humano es complejo y posee límites biológicos, por lo que hizo un llamado a no reducir toda la experiencia del malestar a un rótulo o diagnóstico clínico [ 10:08 ].

¿Déficit atencional o falta de entrenamiento?

Respecto a las crecientes dificultades de concentración que manifiestan las nuevas generaciones, la psicóloga aclaró que en muchos casos no se trata de una patología clínica, sino de un severo "mal entrenamiento de la atención" provocado por el consumo fragmentado e inmediato de las redes sociales [ 17:40 ]. Mencionó, a modo de ejemplo, que es frecuente recibir consultas por niños de entre 7 y 9 años que pasan hasta 9 horas al día expuestos a pantallas telefónicas [ 18:54 ].

Crianza hiperconectada y la responsabilidad política

Al analizar el rol de los padres hoy en día, la especialista describió una preocupante oscilación entre la sobreprotección extrema —aislando al menor en un "mundo burbuja" mediado por la tecnología— y una paternidad desconectada, donde los adultos físicamente presentes se sumergen en sus propios dispositivos, propiciando lo que denominó como "falsas conexiones" [ 20:16 ].

Finalmente, Rosenfeld hizo un llamado enérgico al mundo político para que asuma un rol activo en la protección de la infancia mediante regulaciones concretas y leyes sobre el uso de dispositivos.



