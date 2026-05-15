15 de mayo de 2026
LA CORMAG REFUERZA SU HOJA DE RUTA 2026 CON FOCO EN EL EMPRENDIMIENTO JOVEN, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL TURISMO DE NEGOCIOS MICE
Buenos días región.
En una reciente entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la Gerenta General de la Corporación de Desarrollo de Magallanes (Cormag), Yenny Oyarzo, realizó un balance del quehacer institucional en este primer trimestre de 2026 y detalló las próximas iniciativas orientadas a dinamizar la economía local, el desarrollo social y la educación técnico-profesional en la región.
Impulso al emprendimiento desde las aulas
Uno de los hitos más próximos destacados por la ejecutiva es el lanzamiento de la Academia de Emprendimiento Joven, un proyecto piloto desarrollado en conjunto con el programa PACE de la Universidad de Magallanes (UMAG) [
"Queremos entregar y transferir conocimientos en etapas tempranas para que los jóvenes no solo vislumbren salir a buscar un empleo formal, sino que vean la opción de emprender y generar empleo en Magallanes", señaló Oyarzo [
Certificaciones, equidad y compromiso territorial
Durante el espacio, se relevó el crecimiento institucional de la Cormag tras dos años y medio de operación, consolidando tres pilares de trabajo: fomento productivo, desarrollo social y cultura/deporte [
Asimismo, adelantó que el próximo 9 de junio se llevará a cabo la tercera versión de la entrega del Sello Empresa Regional, un reconocimiento ideado en conjunto con la CPC Magallanes, la Seremía de Economía y la Delegación Presidencial, enfocado en destacar a aquellas empresas comprometidas con el territorio y el bienestar de las comunidades de las cuatro provincias de Magallanes [
El Turismo MICE como motor para romper la estacionalidad
En materia económica y de fomento, la Cormag se encuentra trabajando fuertemente en la atracción del turismo de negocios, congresos y convenciones (MICE). Con miras a este objetivo, los días 18 y 19 de junio se realizará un seminario especializado de Turismo MICE [
La instancia busca transferir modelos de gestión e instalar formalmente una oficina técnica que atraiga eventos corporativos, científicos, deportivos y culturales de tipo "boutique", adecuados a la infraestructura regional [
"Buscamos principalmente atraer eventos en temporada invernal, que es cuando tenemos baja ocupación hotelera y disponibilidad en el mundo gastronómico", explicó la Gerenta General, precisando que la estrategia regional también considera alianzas nacionales para ofrecer opciones de "pre y post tour" en Magallanes a congresistas internacionales que arriben a la zona central del país [
El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.
El rápido despliegue de patrullas de Seguridad Pública permitió evitar la sustracción de un equino mantenido bajo resguardo municipal.