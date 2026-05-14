SELLO ACCIONA, CONFERENCIA CHIC Y REUNIONES CON ALIADOS ESTRATÉGICOS, LA RUTA DEL SEREMI DE LAS CULTURAS EN PUERTO WILLIAMS

​En su primera visita oficial a la Provincia Antártica, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, desplegó una nutrida agenda que entrelazó la educación artística, fomento lector, diálogo científico y alianzas estratégicas. Bajo la premisa de que Puerto Williams se define por la densidad de su memoria, la autoridad regional validó la descentralización como un ejercicio presencial y no solo un discurso.



La visita, efectuada entre el lunes y miércoles recientes, estuvo marcada por el cruce entre el rigor académico y la creatividad. En el Jardín Infantil Ukika, la autoridad hizo entrega del Sello Acciona, reconocimiento que certifica la calidad de la educación artística en la primera infancia, posicionando al arte como herramienta de transformación social.



Garrido Bravo incluyó en su despliegue por Cabo de Hornos, una participación en la IV Conferencia Internacional CHIC "Centinelas del Cambio Climático". Allí resaltó la vinculación de las culturas con las ciencias naturales y fue protagonista en la presentación de “Geodécimas”, texto del docente y Dr. en Ecología, Ramiro Bustamante, que une la lírica popular con el conservacionismo.



En el Liceo Donald Mc Intyre, la paleontóloga Judith Pardo -reconocida "cazadora de ictiosaurios"- lideró un encuentro que vinculó la ciencia con el Plan LEO (Lectura Escritura y Oralidad), demostrando que la literatura es un portal tan fascinante como un yacimiento de fósiles. El Seremi de las Culturas, quien asistió a esta actividad, regaló material pedagógico (el libro "Tu entorno, tu inspiración") a las y los estudiantes.



"Desarrollamos una nutrida agenda. Destacamos y reafirmamos el vínculo de las culturas con las ciencias naturales. Realizamos un reconocimiento a la excelencia de la educación artística inicial con el Sello Acciona. Además, avanzamos en conversaciones y hechos para implementar procesos con referentes estratégicos locales, asegurando el acceso de la comunidad a los bienes culturales. Establecer alianzas sólidas nos ayuda para que nuestra gestión, tanto en la comuna como en la provincia, sea sostenible y con sentido de pertenencia", destacó Bravo Garrido.



ALIANZAS PARA EL FUTURO

Tras el objetivo de articular proyectos para fortalecer el apoyo a las y los creadores locales, consolidando la cultura y el patrimonio como los pilares del desarrollo en el Cabo de Hornos, la visita también abordó una dimensión de gestión política. Sostuvo reuniones estratégicas con el Delegado Presidencial Provincial, Rodolfo Mondaca Salazar, y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Alarcón. Con la autoridad comunal firmaron el convenio para la materialización del proyecto "Cultura Viva en Comunidad: Patrimonio, participación y formación artística en Cabo de Hornos".



Mediante este acuerdo, la Seremi de las Culturas transferirá al municipio $10.000.000. Esta inversión, que se concreta mediante el programa Red Cultura, apoyará la implementación de acciones como Encuentros artísticos comunitarios, La celebración del solsticio de invierno, Talleres de gastronomía local, Arte para las infancias e Iniciativas vinculadas al patrimonio, todas insertas en la estrategia de sostenibilidad del Plan Municipal de Cultura (PMC).



En el recorrido por la Isla Navarino, la autoridad compartió con representantes de las comunidades Yagán y Mapuche. Se reunió con Cristina Zárraga, nieta de la abuela Cristina Calderón, y Guillermina Saldivia, encargada del Museo Yagán Usi Martín González Calderón. También fue recibido por la Asociación Mapuchue Huilliche Witrapain de Puerto Williams.





