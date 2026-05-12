PROFESIONALES DEL SERVICIO DE SALUD MAGALLANES VALORARON APORTE DE LA ENFERMERÍA EN SU DÍA INTERNACIONAL

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermería, celebrado cada 12 de mayo, Viviana Castillo y María José Yáñez, enfermeras de la Unidad de Salud Funcionarios del Servicio de Salud Magallanes, participaron la mañana de este martes en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, instancia en la que abordaron el rol de la profesión y el trabajo que realizan al interior de la institución.

Durante la conversación, las profesionales destacaron que esta fecha busca reconocer la labor de todos quienes ejercen la enfermería, relevando el compromiso y vocación que caracteriza a quienes desempeñan funciones en distintos niveles de atención de salud.

Asimismo, dieron a conocer el trabajo que desarrolla la Unidad de Salud Funcionarios del Servicio de Salud Magallanes, enfocada en el cuidado, acompañamiento y promoción de la salud de los trabajadores y trabajadoras de la red asistencial regional.

En la instancia, también se valoró el aporte que realizan las y los enfermeros en la atención diaria de pacientes, así como el fortalecimiento de estrategias preventivas y de bienestar dirigidas a funcionarios del área de la salud en la región.



