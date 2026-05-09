ESPECIALISTAS ADVIERTEN DETERIORO EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR TRAS AUMENTO DE HECHOS DE VIOLENCIA EN CHILE

La violencia en contextos escolares continúa generando preocupación en Chile, en medio de un aumento sostenido de denuncias relacionadas con convivencia escolar. Según cifras de la Superintendencia de Educación, durante 2024 se registraron más de 12 mil denuncias vinculadas a esta materia, situación que ha reabierto el debate sobre cómo enfrentar el fenómeno de manera efectiva. Especialistas en salud mental advierten que estos episodios no pueden ser entendidos como hechos aislados, sino como señales de un deterioro progresivo en los vínculos y en las habilidades para gestionar conflictos entre niños, niñas y adolescentes. En ese contexto, recalcan que el foco debe avanzar desde la reacción hacia la prevención y el acompañamiento temprano. El doctor Juan Antonio Retamal Chang, neurólogo de San José Interclínica, explicó que la agresividad en etapas tempranas suele ser una manifestación de malestares más profundos relacionados con dificultades emocionales, frustración o sensación de exclusión. Asimismo, indicó que fortalecer los vínculos y generar espacios de validación dentro de las comunidades educativas resulta fundamental para disminuir conductas agresivas. Los especialistas también subrayan el rol que cumplen las familias en la detección temprana de señales de alerta, como cambios bruscos de comportamiento, aislamiento o rechazo al entorno escolar. En esa línea, recalcan la importancia de mantener comunicación y acompañamiento constante con niños y adolescentes para abordar oportunamente eventuales dificultades emocionales. El doctor Hugo Espinosa, especialista de Tarapacá Interclínica, señaló que la coordinación entre familias, escuelas y equipos de salud es clave para enfrentar este escenario. Además, sostuvo que fortalecer la relación entre apoderados y establecimientos educacionales permite avanzar hacia entornos más seguros y con mejores herramientas para la resolución de conflictos.

