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31 de marzo de 2026

ESPECIALISTA CANADIENSE VISITÓ EL CENTRO ZONAL DE METEOROLOGÍA MARINA DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

Alexandra Cournoyer, tras su participación en la expedición científica canadiense a bordo del Rompehielos "Almirante Viel" visitó a sus pares en la Gobernación Marítima de Punta Arenas

Especialista de Canada visito el Centro Zonal de Meteorología Marina de MAgallanes y Antártica Chilena 1

Este 26 de marzo, Alexandra Cournoyer, realizó una visita profesional para conocer las diferentes labores y responsabilidades del Centro Zonal de Meteorología Marina de Magallanes y Antártica Chilena, especialmente en lo que concierne a temas de glaciología y hielo marino.

 

En la ocasión fue recibida por la Teniente Primero Meteorólogo Marilyn Rodríguez, Jefe del Centro, conociendo sus diferentes dependencias y compartiendo experiencias profesionales con los especialistas de la Armada de Chile.

 

La especialista presta servicios en el departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y la División del Servicio de Hielo de Canadá, siendo parte de la expedición científica norteamericana que estuvo a bordo del rompehielos "Almirante Viel".

 

Alexandra Cournoyer comentó que "mi puesto a bordo, como especialista, consistía en apoyar a la expedición canadiense y también compartir conocimientos y aprender de la tripulación, especialmente sobre el clima, el hielo y la Antártica", afirmando que  "Canadá tiene mucho que aprender sobre la Antártica, especialmente porque estamos cerca del Ártico, por lo que ambos países están en polos opuestos, pero esas experiencias son muy similares".

 

"Por lo tanto, creo que es bueno que avancemos en la colaboración y realicemos más investigaciones sobre la Antártica para enfocarnos en ella y compararla con nuestras propias características, que son propias del ártico canadienses", señaló Cournoyer.

 

Durante su visita conoció los diferentes sistemas, equipos y metodologías utilizados por los especialistas en meteorología marina de la Armada de Chile, intercambiando experiencias de diferentes comisiones antárticas en donde han participado, logrando un diálogo fluido y de cooperación, comprendiendo desde una perspectiva distinta los diferentes fenómenos meteorológicos marinos que se desarrollan en el Territorio Chileno Antártico.  


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