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17 de mayo de 2026

SUBEMPLEO PROFESIONAL AUMENTA EN CHILE Y AFECTA A JÓVENES TITULADOS QUE NO LOGRAN EJERCER SUS CARRERAS

​El fenómeno del desempleo ilustrado y el trabajo fuera del área de estudio sigue creciendo en el país, especialmente entre menores de 30 años y egresados de carreras humanistas.

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Tener un título universitario ya no garantiza encontrar empleo rápido ni desempeñarse en el área estudiada. Así lo reflejan las cifras sobre desempleo ilustrado y subempleo profesional en Chile, fenómenos que afectan principalmente a jóvenes recién egresados que, pese a completar estudios superiores, terminan trabajando en labores ajenas a su formación para cubrir gastos o pagar deudas universitarias.

Según datos del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, el desempleo entre personas con educación superior alcanzó un 8,6% en el trimestre enero-marzo de 2026, mientras que estudios de la Universidad del Desarrollo advierten que el subempleo ha aumentado más de un 45% en los últimos años. La situación afecta especialmente a menores de 30 años, quienes enfrentan barreras como la exigencia de experiencia previa, especializaciones adicionales y escasas oportunidades de inserción laboral.

Historias como las de periodistas, traductoras, ingenieras, enfermeras y fonoaudiólogas reflejan una realidad marcada por trabajos temporales, labores alejadas de sus profesiones y dificultades para encontrar empleos acordes a sus estudios. Muchos de ellos además deben continuar pagando créditos universitarios como el CAE, pese a no haber logrado estabilidad laboral en sus áreas.

Especialistas en educación y mercado laboral coinciden en que existe un desajuste entre la oferta académica y las necesidades reales del mercado. También apuntan a la expansión del acceso a la educación superior y a la falta de información clara sobre empleabilidad y salarios al momento de elegir una carrera. Pese a ello, los expertos sostienen que la educación superior sigue representando una ventaja económica frente a quienes no acceden a estudios terciarios, aunque reconocen que las expectativas laborales de generaciones anteriores han cambiado considerablemente.

Fuente: The Clinic


Victoria Maldonado

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