SUBEMPLEO PROFESIONAL AUMENTA EN CHILE Y AFECTA A JÓVENES TITULADOS QUE NO LOGRAN EJERCER SUS CARRERAS

Tener un título universitario ya no garantiza encontrar empleo rápido ni desempeñarse en el área estudiada. Así lo reflejan las cifras sobre desempleo ilustrado y subempleo profesional en Chile, fenómenos que afectan principalmente a jóvenes recién egresados que, pese a completar estudios superiores, terminan trabajando en labores ajenas a su formación para cubrir gastos o pagar deudas universitarias.

Según datos del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, el desempleo entre personas con educación superior alcanzó un 8,6% en el trimestre enero-marzo de 2026, mientras que estudios de la Universidad del Desarrollo advierten que el subempleo ha aumentado más de un 45% en los últimos años. La situación afecta especialmente a menores de 30 años, quienes enfrentan barreras como la exigencia de experiencia previa, especializaciones adicionales y escasas oportunidades de inserción laboral.

Historias como las de periodistas, traductoras, ingenieras, enfermeras y fonoaudiólogas reflejan una realidad marcada por trabajos temporales, labores alejadas de sus profesiones y dificultades para encontrar empleos acordes a sus estudios. Muchos de ellos además deben continuar pagando créditos universitarios como el CAE, pese a no haber logrado estabilidad laboral en sus áreas.

Especialistas en educación y mercado laboral coinciden en que existe un desajuste entre la oferta académica y las necesidades reales del mercado. También apuntan a la expansión del acceso a la educación superior y a la falta de información clara sobre empleabilidad y salarios al momento de elegir una carrera. Pese a ello, los expertos sostienen que la educación superior sigue representando una ventaja económica frente a quienes no acceden a estudios terciarios, aunque reconocen que las expectativas laborales de generaciones anteriores han cambiado considerablemente.

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Fuente: The Clinic

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