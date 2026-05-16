PUNTA ARENAS FUTSAL VENCIÓ A O'HIGGINS COMO VISITANTE POR EL CAMPEONATO DE PRIMERA

Punta Arenas Futsal consiguió un importante triunfo como visitante tras derrotar por 3 a 2 a O'Higgins en el Polideportivo Lourdes de Rancagua, en duelo válido por la décima fecha del Campeonato de Primera.

El conjunto magallánico logró quedarse con los tres puntos gracias a una destacada actuación de Leonardo Briones, quien anotó en dos oportunidades, mientras que el tercer gol fue convertido por Sebastián Espinoza.

Con este resultado, Punta Arenas Futsal continúa sumando en el certamen nacional y mantiene su participación competitiva en una nueva jornada del campeonato.

El encuentro se disputó en el Polideportivo Lourdes y enfrentó a dos equipos que buscaban seguir escalando posiciones en la tabla de la Primera División del futsal chileno.

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