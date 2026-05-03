CLUBES DE KARATE DE PUNTA ARENAS DESTACAN EN COPA RÍO TURBIO CON PODIOS EN KATA Y KUMITE

Una destacada participación tuvieron los clubes Ken Shin Kan Magallanes y Kenshokan Punta Arenas en la Copa Río Turbio, realizada el pasado 2 de mayo en el gimnasio Hugo Gerez de la ciudad argentina. Ambos elencos, pertenecientes a la Asociación Deportiva Regional de Karate Magallanes, lograron posicionarse en los primeros lugares en las categorías de kata y kumite.

La competencia reunió a delegaciones provenientes de Río Gallegos, 28 de Noviembre, Río Turbio, Puerto Natales y Punta Arenas, consolidándose como una instancia de alto nivel competitivo en la disciplina. En ese contexto, los representantes magallánicos destacaron por su desempeño y resultados.

En el caso de Ken Shin Kan Magallanes, obtuvieron podios Valentina Muñoz (2° lugar en kumite infantil), Santiago Díaz (2° lugar en kumite cadetes), Joaquín Penen (2° lugar en kata junior) y el sensei Iván Muñoz (2° lugar en kata masters). Por su parte, Kenshokan Punta Arenas alcanzó primeros lugares con Bruno Barría (1° lugar en kumite infantil), Trinidad Carcovich (1° lugar en kumite U14) y el sensei Daniel Cárdenas (1° lugar en kata masters).

Desde ambos clubes valoraron el compromiso y espíritu deportivo de sus alumnos, destacando que estos resultados forman parte del proceso de preparación para el próximo desafío: el zonal clasificatorio que se disputará en agosto en Puerto Montt.

Finalmente, los equipos agradecieron a la organización del torneo, a la escuela anfitriona de Río Turbio y al apoyo de los apoderados, quienes hicieron posible la participación en esta competencia internacional.

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