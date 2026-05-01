FENADAJ ACUSA VULNERACIÓN DE DERECHOS POR IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA DE 42 HORAS

La Federación Nacional del Acceso a la Justicia (FENADAJ) manifestó su rechazo a la implementación del segundo tramo de la ley de reducción de la jornada laboral, que desde el 26 de abril fija una carga de 42 horas semanales en Chile. Según la organización, la aplicación actual estaría afectando a trabajadores del sector público regidos por el Código del Trabajo.

Desde la federación señalaron que funcionarios de Corporaciones de Asistencia Judicial y otros organismos descentralizados no estarían accediendo a una reducción efectiva de su jornada. Esto, debido a una interpretación administrativa que establece que el tiempo de colación no se considera dentro de la jornada laboral.

En la práctica, indicaron, esta situación implicaría que los trabajadores deban permanecer hasta 44,5 horas semanales vinculados a sus funciones, superando incluso el límite establecido para otros regímenes del sector público. La presidenta de FENADAJ, Victoria Escalante, sostuvo que esta medida “representa una transgresión a la ley”.

La organización también advirtió que esta interpretación contradice el objetivo de la normativa, que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y emplazó a las autoridades a revisar la situación. Además, anunciaron que exigirán el cumplimiento de la legislación vigente y evaluarán acciones judiciales y administrativas.

Finalmente, FENADAJ informó que está coordinando acciones con otras entidades del sector público y llamó a sus afiliados a mantenerse informados frente a posibles cambios que puedan afectar sus derechos laborales.

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