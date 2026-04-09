9 de abril de 2026
42 HORAS SEMANALES: NUEVA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL SERÁ A PARTIR DEL 26 DE ABRIL
La normativa implica la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas en 2028.
A partir de abril de este año habrá un nuevo avance en la Ley de 40 Horas.
Fue en abril de 2024 cuando comenzó a regir la ley 21.561, iniciando un proceso de reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales.
Y este 2026 la jornada laboral de trabajo disminuirá a 42 horas semanales, según lo planificado en la normativa.
Reducción de la jornada laboral desde abril de 2026
Esta nueva reducción de la jornada laboral será a partir del 26 de abril, cuando se pase de 44 a 42 horas semanales.
En tanto, la tercera y última disminución del horario será en abril de 2028, cuando se llegue a las 40 horas.
De todos modos, hay empresas que pueden acortar la jornada semanal de trabajo antes de las fechas indicadas por la ley.
Fuente: cnnchile.com
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.
La querella fue ingresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Jorge Valdés Oróstica, quien llegó al tribunal acompañado por el abogado de esta institución, Rodrigo Gatica Valenzuela.