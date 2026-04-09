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9 de abril de 2026

42 HORAS SEMANALES: NUEVA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL SERÁ A PARTIR DEL 26 DE ABRIL

La normativa implica la reducción gradual de la jornada laboral hasta llegar a 40 horas en 2028.

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A partir de abril de este año habrá un nuevo avance en la Ley de 40 Horas.

Fue en abril de 2024 cuando comenzó a regir la ley 21.561, iniciando un proceso de reducción de la jornada laboral de 45 a 44 horas semanales.

Y este 2026 la jornada laboral de trabajo disminuirá a 42 horas semanales, según lo planificado en la normativa.

Reducción de la jornada laboral desde abril de 2026

Esta nueva reducción de la jornada laboral será a partir del 26 de abril, cuando se pase de 44 a 42 horas semanales. 

En tanto, la tercera y última disminución del horario será en abril de 2028, cuando se llegue a las 40 horas.

De todos modos, hay empresas que pueden acortar la jornada semanal de trabajo antes de las fechas indicadas por la ley.

Fuente: cnnchile.com

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42 HORAS SEMANALES: NUEVA REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL SERÁ A PARTIR DEL 26 DE ABRIL

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