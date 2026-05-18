18 de mayo de 2026
MOCHILAS, JUGUETES Y CIGARRILLOS: LAS MILLONARIAS INCAUTACIONES REALIZADAS EN MAGALLANES
En total, se han desarrollado 28 procedimientos en distintos locales comerciales y malls de la Región de Magallanes.
Un total de 7.137 productos entre mochilas, bolsos, juguetes y libretas, entre otros artículos, han sido incautados en operativos conjuntos realizados por la Dirección Regional de Punta Arenas y Carabineros durante el primer trimestre de 2026.
En total, se han desarrollado 28 procedimientos en distintos locales comerciales y malls de la Región de Magallanes, permitiendo retirar del mercado diversos artículos que eran vendidos al público y que, en su mayoría, infringían las normativas chilenas de propiedad intelectual e industrial.
Este tipo de decomisos también ha permitido que las marcas afectadas, cuyos artículos fueron vulnerados mediante falsificaciones, puedan ejercer las acciones legales correspondientes y presentar querellas contra quienes resulten responsables.
Cabe destacar que el Servicio Nacional de Aduanas está facultado para fiscalizar locales comerciales y efectuar controles posteriores a las importaciones. Esto significa que puede analizar información tributaria e inspeccionar bodegas o establecimientos para verificar el cumplimiento de las normativas y procesos de comercio exterior.
Estas labores se realizan mediante un trabajo planificado y coordinado entre distintas instituciones, con el objetivo de controlar mercancías disponibles en el comercio que podrían haber ingresado al país por pasos no habilitados.
A ello se suman otros resultados obtenidos durante 2026, como la incautación de 19 mil cajetillas de cigarrillos en medio de estos operativos.
Fuente: radioagricultura.cl
FISCAL CRISOSTO ABORDA EL INGRESO DEL CRIMEN ORGANIZADO POR MAGALLANES Y ADVIERTE NUEVAS “RUTAS CONTRAINTUITIVAS”
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.
El persecutor detectó que las bandas internacionales están tomando un largo camino desde Bolivia, cruzando toda Argentina, para llegar al extremo sur de Chile. Por allí ingresan droga para distribuirla en otras regiones. “Buscan las rutas en que es menos posible que los puedan atrapar”, dice el persecutor.