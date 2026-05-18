MOCHILAS, JUGUETES Y CIGARRILLOS: LAS MILLONARIAS INCAUTACIONES REALIZADAS EN MAGALLANES

Un total de 7.137 productos entre mochilas, bolsos, juguetes y libretas, entre otros artículos, han sido incautados en operativos conjuntos realizados por la Dirección Regional de Punta Arenas y Carabineros durante el primer trimestre de 2026.

En total, se han desarrollado 28 procedimientos en distintos locales comerciales y malls de la Región de Magallanes, permitiendo retirar del mercado diversos artículos que eran vendidos al público y que, en su mayoría, infringían las normativas chilenas de propiedad intelectual e industrial.

Este tipo de decomisos también ha permitido que las marcas afectadas, cuyos artículos fueron vulnerados mediante falsificaciones, puedan ejercer las acciones legales correspondientes y presentar querellas contra quienes resulten responsables.

Cabe destacar que el Servicio Nacional de Aduanas está facultado para fiscalizar locales comerciales y efectuar controles posteriores a las importaciones. Esto significa que puede analizar información tributaria e inspeccionar bodegas o establecimientos para verificar el cumplimiento de las normativas y procesos de comercio exterior.

Estas labores se realizan mediante un trabajo planificado y coordinado entre distintas instituciones, con el objetivo de controlar mercancías disponibles en el comercio que podrían haber ingresado al país por pasos no habilitados.

A ello se suman otros resultados obtenidos durante 2026, como la incautación de 19 mil cajetillas de cigarrillos en medio de estos operativos.

Fuente: radioagricultura.cl