MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN “LA COSTANERA ES TUYA” DURANTE EL PRIMER SEMESTRE EN PUNTA ARENAS

Con actividades recreativas, deportivas y familiares, este domingo se desarrolló la última jornada del primer semestre de “La Costanera es Tuya”, iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas que busca promover la actividad física y el uso seguro de los espacios públicos.

La actividad se realizó entre las 11 y las 13 horas en Avenida Costanera, en el tramo comprendido entre Pedro Montt y Sarmiento, sector que fue cerrado al tránsito vehicular para permitir el desplazamiento de peatones, ciclistas, patinadores y familias que participaron de la jornada.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta participación alcanzada durante esta temporada, señalando que la iniciativa permitió generar espacios seguros para la práctica deportiva y la recreación familiar. Según cifras entregadas por la organización, más de mil personas participaron durante las cinco fechas desarrolladas este semestre, con jornadas que superaron los 200 asistentes y un cierre de escuelas deportivas que reunió cerca de 600 personas.

Desde la Fundación Municipal de Deportes indicaron que “La Costanera es Tuya” retomará sus actividades en octubre, una vez finalizado el periodo de invierno. Además, recordaron que continúan funcionando las escuelas deportivas municipales y las distintas ligas escolares impulsadas en la comuna.

​

