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15 de mayo de 2026

PESCA CISNE REFUERZA SU PRESENCIA EN MAGALLANES CON INVERSIÓN DE 8 MILLONES DE DÓLARES EN BUQUE FACTORÍA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Pesca y acuicultura en Magallanes.

rjironpcisne

En una reciente entrevista para el programa "Pesca y Acuicultura en Magallanes" de Polar Comunicaciones, Roberto Jirón, Gerente General de Pesca Cisne, destacó los avances de la compañía y su compromiso con el desarrollo productivo y científico de la región, marcando un hito con la incorporación del nuevo buque factoría Isla Edén.

Una inversión para el futuro

La empresa ha realizado una inversión estratégica de 8 millones de dólares para la adquisición del buque Isla Edén. Esta embarcación de construcción noruega, que llegó a Punta Arenas en enero de este año, representa un salto tecnológico significativo para la flota regional. Según Jirón, el objetivo es asegurar la operatividad de la empresa por los próximos 15 a 20 años, garantizando la estabilidad laboral y mejorando drásticamente los estándares de seguridad y habitabilidad para sus 42 tripulantes [ 03:31 ].

Liderazgo en investigación antártica

Más allá de la extracción de recursos como el bacalao de profundidad, la merluza austral y el congrio, el Isla Edén está diseñado para ser un actor clave en la investigación científica. Pesca Cisne trabaja en estrecha colaboración con el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y el Instituto Antártico Chileno (INACH).

  • Proyecto Estratégico: La empresa lidera un programa de investigación para postular a la pesca en la zona FAO 48.2 (al sur de las Islas Georgias del Sur), buscando que Chile recupere un rol protagónico en la comisión de conservación de recursos antárticos (CCRVMA) [ 12:12 ].

Impacto en la economía regional

Roberto Jirón enfatizó que el modelo de Pesca Cisne busca fortalecer la cadena de valor local. "Todo se lo vendemos a plantas en Porvenir, lo que genera empleo y valor agregado en la zona antes de exportar a mercados como Estados Unidos", señaló [ 18:12 ]. La visión de la empresa es que el impulso privado en Magallanes debe estar profundamente enraizado en la región.

Optimismo ante el nuevo escenario gubernamental

Respecto al contexto político actual, el ejecutivo expresó optimismo frente a la gestión de las nuevas autoridades de pesca, destacando la importancia de contar con una gobernanza clara y reglas que den certeza a la inversión privada. "Vemos en este cambio de gobierno un buen aliado para tomar decisiones adecuadas que permitan al sector seguir adelante" [ 19:05 ].



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