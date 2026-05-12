NOCHE DE DÚOS: GARAGE ROCK Y ORC METAL EN LA PATAGONIA

Este miércoles 13 de mayo a las 21:00 hrs, el escenario de Restobar Bodega 87 (21 de Mayo N°1469, Punta Arenas) se transformará en un campo de batalla sonoro. Una velada que promete intensidad, distorsión y la fuerza de la música independiente patagónica.

As de Oros : Carlos en guitarra y Ariel en batería forman un dúo con trayectoria sólida. Su propuesta de Garage Rock es visceral, cargada de ruidos, distorsión y letras crudas que golpean directo al corazón.

Ushkulkur: Johan en bajo y Pablo en batería invocan la oscuridad del Orc Metal, un ritual sonoro que sacude los sentidos y entrega un material musical intenso para los amantes del metal más extremo.

La Noche de Dúos será un encuentro de sonidos únicos, donde el rock y metal patagónico se mezclan con la creatividad local y la energía de la escena independiente.

🎟️ Entrada gratuita – reservas vía DM hasta las 21:00 hrs.





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