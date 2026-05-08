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8 de mayo de 2026

SEREMI GABRIELA SÁNCHEZ CAÑETE LLAMÓ A FORTALECER ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Buenos días región.

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Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Magallanes, Gabriela Sánchez Cañete, abordó diversos temas vinculados a la gestión regional, el fortalecimiento del trabajo intersectorial y las acciones impulsadas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

La autoridad recordó que asumió el cargo el pasado 9 de abril, destacando su trayectoria en el servicio público y la gestión institucional en la región. Sánchez Cañete es trabajadora social e ingeniera en Administración de Empresas, y entre 2018 y 2022 se desempeñó como directora regional de PRODEMU.

Durante la conversación, la seremi relevó el trabajo desarrollado por la Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios de Magallanes, instancia establecida por la Ley de Violencia Integral y que busca articular el trabajo de las distintas instituciones del Estado que abordan la violencia contra las mujeres. En ese contexto, destacó la sesión realizada el jueves 23 de abril en dependencias del Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos de Punta Arenas, donde participaron representantes de SernamEG, Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el propio CAVD.

La subcomisión, continuadora legal del Circuito Intersectorial de Femicidios, tiene como propósito garantizar una respuesta oportuna, integral y especializada en los ámbitos jurídico, psicológico y social para mujeres sobrevivientes de femicidios frustrados o tentados, además de víctimas indirectas de femicidios consumados.

Asimismo, Sánchez Cañete informó sobre la reunión de trabajo sostenida el pasado 4 de mayo junto al director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Alejandro Donatti, y la directora regional de SernamEG, Pamela Leiva, instancia que permitió fortalecer la coordinación interinstitucional y abordar mecanismos de derivación entre los organismos.

Según explicó, este trabajo articulado busca avanzar en acciones de promoción de derechos, fortalecer los procesos de derivación y desarrollar capacitaciones recíprocas entre los equipos de ambas instituciones, especialmente para responder de manera oportuna a las necesidades de las mujeres de las distintas comunas de Magallanes.

En materia de participación ciudadana, la seremi también invitó a las organizaciones sociales de la región a postular al Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para el período 2026-2029, proceso que permanecerá abierto hasta el próximo 15 de mayo.

Otro de los temas abordados fue la reciente aprobación unánime en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que impide que agresores y personas condenadas por delitos graves accedan a la pensión de sobrevivencia de sus víctimas. La autoridad señaló que esta iniciativa “se vincula directamente con la implementación de la Ley Integral y con uno de los ejes prioritarios que hemos establecido para la gestión ministerial como es prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Finalmente, Gabriela Sánchez Cañete enfatizó los lineamientos de su gestión regional, afirmando que “hay que darle continuidad a lo que se ha hecho bien esa es la estrategia de nuestro gobierno” y agregando que uno de los focos estará puesto en “impulsar e implementar accionar que puedan potenciar la solución de problemáticas y mucho trabajo en terreno”.



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