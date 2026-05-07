CON META, OPEN AI Y SALESFORCE: LAS REUNIONES QUE SOSTUVIERON MINISTROS EN ESTADOS UNIDOS PARA CONVERTIR A CHILE EN HUB DIGITAL

Con el objetivo de convertir a nuestro país en un hub digital y a futuro en el nuevo Silicon Valley de nuestra región, el Canciller Francisco Pérez Mackenna junto a la titular de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, viajaron a Estados Unidos donde sostuvieron reuniones con los ejecutivos de las más grandes empresas tecnológicas del mundo.

Los encuentros se dieron como parte de una gira a California para promover el proyecto Choose Chile (Elige Chile), y se iniciaron con reuniones con representantes de Nvidia y Google, esto con el objetivo de atraer inversiones, especialmente en el área tecnológica.

En la primera reunión, con ejecutivos de NVIDIA -uno de los motores globales de la inteligencia artificial- se abordó la aceleración del desarrollo de esta tecnología, las capacidades para su uso en Chile y la importancia de la IA para impulsar el crecimiento, la seguridad y el desarrollo del talento y capital humano.

Luego, los ministros visitaron el Cloud Space de Google y se reunieron con representantes de la compañía. Allí analizaron las oportunidades de desarrollo de la inteligencia artificial y su aplicación en beneficios directos para las personas en áreas desde la salud hasta la educación, el desarrollo de infraestructura digital y el potencial de la innovación de las empresas tecnológicas en Chile.

Los ministros Pérez Mackenna y Lincolao también recorrieron las instalaciones de Apple en Cupertino, California.

Reuniones con Meta, OpenAI y Salesforce

Durante la última jornada de reuniones, los ministros sostuvieron una reunión con ejecutivos de Meta, en las oficinas de la compañía en Menlo Park, California. En la ocasión, las autoridades nacionales destacaron los incentivos a la inversión en Chile y los beneficios del país para el sector tecnológico, como el acceso a energía y minerales críticos.

Además, se abordó el nuevo modelo Muse Spark de inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones para la vida de las personas.

“Chile tiene enormes ventajas comparativas: contamos con energías renovables, certeza jurídica, conectividad, capacidades científicas y un ecosistema de innovación que sigue creciendo. Nuestro objetivo es que esas fortalezas se traduzcan en más inversión, transferencia tecnológica, empleos de calidad y mayores oportunidades para las futuras generaciones. Queremos que Chile se consolide como un hub tecnológico para Latinoamérica y un puente entre el talento, la ciencia y el desarrollo productivo”, Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Posteriormente, los ministros sostuvieron un encuentro con representantes de dos empresas fuertemente volcadas a la inteligencia artificial: OpenAI -compañía matriz de Chat GPT- y Salesforce, que ya está presente en Chile.

“Nos vamos muy contentos porque Chile se puede consolidar como un hub digital en la región, un polo de innovación que impulse cambios hacia un futuro más próspero, con una matriz productiva más sofisticada y que ello genere beneficios concretos para las personas. Es una tarea de largo aliento, pero seguiremos trabajando para que así ocurra”, señaló el ministro Pérez Mackenna.

Por su parte, la titular de Ciencia, Ximena Lincolao, destacó que “estamos viviendo una transformación tecnológica profunda a nivel global, y Chile no puede quedarse atrás. Esta gira nos ha permitido abrir conversaciones estratégicas con empresas líderes en inteligencia artificial, innovación y desarrollo tecnológico, para posicionar a nuestro país como un actor relevante en la economía del conocimiento”.

Fuente: gob.cl

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