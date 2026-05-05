SALMONICULTORES DE MAGALLANES INVITAN A CONMEMORAR LOS 50 AÑOS DE LA SALMONICULTURA CHILENA

Desde una de las regiones más relevantes para el presente y futuro de la salmonicultura chilena, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes se sumó a la convocatoria de la Conmemoración del Medio Siglo de la Salmonicultura en Chile, jornada que se realizará el próximo 28 de mayo en el Centro de Vinculación Empormontt de Puerto Montt.

La actividad, organizada por Mundo Acuícola a través de Salmon Meets, reunirá a autoridades de Gobierno, gobernadores, alcaldes, embajadores de países estratégicos para la proyección internacional de la actividad, además de directivos de empresas productoras, ejecutivos del sector de servicios, líderes gremiales, académicos e investigadores.

La conmemoración toma como hito el inicio de operaciones de la Piscicultura Río Pescado, proyecto que marcó el nacimiento de la salmonicultura comercial en Chile y dio origen a una de las industrias productivas más relevantes del sur austral del país. A cinco décadas de ese momento, el encuentro busca revisar su evolución, los principales aprendizajes del sector y los desafíos que marcarán su desarrollo futuro.

La Asociación de Salmonicultores de Magallanes será patrocinadora de esta instancia junto a SalmonChile, el Consejo del Salmón, la Municipalidad de Puerto Montt, el Gobierno Regional de Los Lagos, el Club Innovación Acuícola y la serie audiovisual Agua Viva, en una convocatoria que busca reunir a toda la cadena de valor de la industria.

Programa

El programa contempla la charla magistral de Carlos Wurmann, presidente del Centro Internacional de Estudios Estratégicos para la Acuicultura, además del panel “Pasado, presente y futuro de la acuicultura”, donde participarán Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes; Patricio Melero, presidente de SalmonChile; Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón; y el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.

Durante la tarde se desarrollará el foro “Chile potencia azul: 50 años creando industria, 50 años creando capacidad país”, con la participación de Alicia Gallardo, presidenta de la Comisión de Normas Sanitarias para los Animales Acuáticos de la OMSA; Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club Innovación Acuícola; y Fernando Villarroel, gerente general de Mowi Chile, seguido por la entrega del Premio Sello Salmón®, reconocimiento que distinguirá a personas, empresas e iniciativas que han contribuido de manera significativa al crecimiento, sostenibilidad y competitividad de la salmonicultura chilena.

¿Cómo postular?

Las postulaciones para los reconocimientos del Premio Sello Salmón® estarán abiertas hasta el lunes 18 de mayo y pueden realizarse a través del formulario disponible en https://medioscomunicaciones.cl/e/ o escribiendo a [email protected]. La convocatoria permite tanto postular a terceros como realizar auto nominaciones, incluyendo nombre, cargo, empresa o institución, categoría y una breve fundamentación de la nominación.

La jornada incluirá además la avant premiere de la segunda temporada de “Agua Viva: El Futuro del Mar”, serie audiovisual que en su primera edición alcanzó a más de 2,4 millones de personas y se posicionó como uno de los contenidos culturales más vistos de Mega 2.

Con mirada de futuro y representación territorial

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, destacó la importancia de que esta conmemoración convoque a toda la industria.

“Hablar de los 50 años de la salmonicultura en Chile también es reconocer cómo la actividad ha evolucionado y se ha fortalecido en distintos territorios. Magallanes hoy cumple un rol estratégico en esa proyección, no solo por su crecimiento productivo, sino también por sus altos estándares de sostenibilidad. Actualmente, 47 de los 50 centros de cultivo de la región cuentan con certificación ASC, uno de los estándares más exigentes a nivel mundial, lo que posiciona a Magallanes como un referente internacional en producción responsable”, señaló.

Por su parte, el director de Mundo Acuícola, Claudio Berkhoff, indicó que el objetivo es generar una conmemoración representativa de toda la industria.

“Queremos que esta jornada reúna a quienes han sido parte de la historia de la salmonicultura, pero también a quienes hoy están construyendo su futuro desde distintos territorios del país. La participación de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes aporta justamente esa mirada amplia que esta conmemoración necesita”, afirmó.

La actividad cerrará con un cóctel conmemorativo y busca consolidarse como el principal hito sectorial de 2026 en torno al medio siglo de historia de la salmonicultura comercial en Chile.

Fuente: mundoacuicola.cl

