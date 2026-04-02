BLUMAR REAFIRMA COMPROMISO CON MAGALLANES Y DETALLA AVANCES PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, Pablo Solís, Gerente Regional Blumar XII, y Ricardo Hernández, Encargado de Comunidades y Comunicaciones de Blumar, abordaron diversos temas clave relacionados con la presencia y proyección de la compañía en la región.

Durante la conversación, se entregó un contexto general sobre las operaciones de Blumar en Magallanes, destacando sus actuales actividades productivas, que incluyen centros de cultivo y planta de proceso. Asimismo, se relevó la importancia de su dotación regional, que alcanza cerca de 800 trabajadores directos, además de más de 600 personas vinculadas a servicios asociados, lo que refleja un fuerte compromiso y presencia sostenida en el territorio.

En el ámbito comunitario, Ricardo Hernández destacó el apoyo de la empresa a iniciativas locales, como el Chapuzón Kids realizado en febrero de 2026 y el próximo Chapuzón de Invierno programado para junio de este año. También subrayó el impacto del programa de alimentación escolar, mediante el cual más de 11.600 alumnos de 67 establecimientos educacionales de la región reciben salmón magallánico premium en sus almuerzos.

Por su parte, Pablo Solís se refirió a la reciente participación en AquaSur, evento desarrollado en Puerto Montt, donde hubo presencia de autoridades regionales y representantes de Blumar Magallanes. En esa instancia, el foco estuvo puesto en la innovación aplicada, la sostenibilidad y la colaboración como ejes estratégicos para el desarrollo del sector.

Finalmente, Solís abordó el Plan Salmón 2050, iniciativa impulsada por la industria salmonera chilena junto a autoridades, gremios, trabajadores y la academia. Este plan busca proyectar la actividad hacia el año 2050 bajo criterios de sostenibilidad, innovación y equidad social, marcando una hoja de ruta para el futuro de la salmonicultura en el país.

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