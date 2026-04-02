Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

2 de abril de 2026

BLUMAR REAFIRMA COMPROMISO CON MAGALLANES Y DETALLA AVANCES PRODUCTIVOS Y SOCIALES

Pesca y Acuicultura en Magallanes.

blumarmagallanes

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes!, Pablo Solís, Gerente Regional Blumar XII, y Ricardo Hernández, Encargado de Comunidades y Comunicaciones de Blumar, abordaron diversos temas clave relacionados con la presencia y proyección de la compañía en la región.

Durante la conversación, se entregó un contexto general sobre las operaciones de Blumar en Magallanes, destacando sus actuales actividades productivas, que incluyen centros de cultivo y planta de proceso. Asimismo, se relevó la importancia de su dotación regional, que alcanza cerca de 800 trabajadores directos, además de más de 600 personas vinculadas a servicios asociados, lo que refleja un fuerte compromiso y presencia sostenida en el territorio.

En el ámbito comunitario, Ricardo Hernández destacó el apoyo de la empresa a iniciativas locales, como el Chapuzón Kids realizado en febrero de 2026 y el próximo Chapuzón de Invierno programado para junio de este año. También subrayó el impacto del programa de alimentación escolar, mediante el cual más de 11.600 alumnos de 67 establecimientos educacionales de la región reciben salmón magallánico premium en sus almuerzos.

Por su parte, Pablo Solís se refirió a la reciente participación en AquaSur, evento desarrollado en Puerto Montt, donde hubo presencia de autoridades regionales y representantes de Blumar Magallanes. En esa instancia, el foco estuvo puesto en la innovación aplicada, la sostenibilidad y la colaboración como ejes estratégicos para el desarrollo del sector.

Finalmente, Solís abordó el Plan Salmón 2050, iniciativa impulsada por la industria salmonera chilena junto a autoridades, gremios, trabajadores y la academia. Este plan busca proyectar la actividad hacia el año 2050 bajo criterios de sostenibilidad, innovación y equidad social, marcando una hoja de ruta para el futuro de la salmonicultura en el país.




Slide-Web-AquaForum-Patagonia-Hotel-The-Singular-Patagonia-29-04-2026

AQUAFORUM PATAGONIA 2026 ANTICIPA AGENDA CLAVE PARA EL FUTURO DE LA INDUSTRIA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

JOVEN ATACADO CON MACHETE PROTAGONIZA VIOLENTA AGRESIÓN AL INTERIOR DEL HOSPITAL DE MAGALLANES

Leer Más

El adolescente se encontraba bajo observación médica luego de haber sido abordado por tres sujetos, quienes le propinaron una golpiza y

El adolescente se encontraba bajo observación médica luego de haber sido abordado por tres sujetos, quienes le propinaron una golpiza y

hcm
nuestrospodcast
TARJETA PUNTA ARENAS Y MEDLAB (2)

TARJETA PUNTA ARENAS SUMA CONVENIO CON MEDLAB EN ATENCIÓN CARDIOLÓGICA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
blumarmagallanes

BLUMAR REAFIRMA COMPROMISO CON MAGALLANES Y DETALLA AVANCES PRODUCTIVOS Y SOCIALES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Senapred Prev Riesgo Desastres 1

PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES SESIONA EN MAGALLANES Y REFUERZA COORDINACIÓN ANTE TEMPORADA INVERNAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Seremi de agricultura Cavada

MINISTERIO DE AGRICULTURA DESIGNA A JUAN IGNACIO CAVADA HERRA COMO NUEVO SEREMI PARA FORTALECER GESTIÓN REGIONAL